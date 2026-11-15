League of Legends svela Una Nuova Alba, un aggiornamento colossale che rivoluzionerà il MOBA nel 2027

Per il momento il progetto resta in gran parte avvolto nel mistero, ma Riot ha confermato che condividerà tutti i dettagli della nuova era di League of Legends nel corso di una presentazione dedicata prevista per gennaio .

La presentazione è arrivata attraverso un trailer mostrato durante l'evento, accompagnato da un breve messaggio di Paul "Pabro" Bellezza e Andrei "Meddler" van Roon. I due sviluppatori hanno spiegato che l'obiettivo di Riot è garantire lunga vita al titolo , che continua a rappresentare uno dei videogiochi multiplayer più popolari al mondo a quasi due decenni dal debutto originale.

In occasione della finale dei Mondiali 2026 di League of Legends , Riot Games ha annunciato Una Nuova Alba , un vasto aggiornamento previsto per il 2027 che punta a ridefinire il futuro del popolare MOBA. Il progetto coinvolgerà il client di gioco, la Landa degli evocatori, il gameplay e l'esperienza complessiva dei giocatori, inaugurando quella che lo studio descrive come una vera e propria nuova era per League of Legends.

I primi dettagli: Un nuovo client, una Landa degli evocatori rinnovata e modifiche

Tra le prime novità confermate figura il tanto atteso rinnovamento del client di League of Legends, un elemento che la community discute ormai da anni. Riot ha infatti annunciato che nel 2027 arriverà un client completamente modernizzato, pensato per migliorare l'esperienza complessiva del gioco. L'intervento, tuttavia, non si limiterà all'infrastruttura tecnica. Lo studio ha confermato anche un aggiornamento grafico della Landa degli evocatori, la mappa principale attorno alla quale ruotano le partite tradizionali di League of Legends.

Secondo quanto dichiarato nel video ufficiale, Riot intende inoltre "far evolvere" il gameplay e introdurre nuovi modi di giocare e utilizzare i campioni preferiti dagli utenti. Sebbene Riot non abbia ancora illustrato nel dettaglio tutte le novità previste da Una Nuova Alba, il trailer offre alcuni indizi interessanti su ciò che potrebbe attendere i giocatori.

Nelle sequenze mostrate è possibile osservare una schermata di selezione dei campioni ridisegnata, apparentemente più vicina all'interfaccia di Wild Rift, oltre a quella che sembra essere una revisione del sistema delle rune. Compaiono inoltre minion aggiornati, una nuova versione visiva della Landa degli evocatori, draghi e Baron Nashor rielaborati e numerosi effetti grafici migliorati per le abilità dei campioni.

Il filmato lascia inoltre intuire possibili modifiche alla conformazione della mappa e del terreno di gioco, elementi che potrebbero influenzare in modo significativo le strategie adottate durante le partite. Inoltre, vediamo anche versioni aggiornate di campioni molto amati dalla community, tra cui Blitzcrank, Lux, Leona, Sett, Poppy, Volibear, Riven, Jhin e Ahri, oltre a brevi sequenze di gameplay con Master Yi e Morgana.