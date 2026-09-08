Dopo appena 17 anni, League of Legends riceverà finalmente la chat vocale di squadra

C'è voluto un (bel) po' di tempo, ma finalmente Riot ha deciso di introdurre la chat vocale di squadra ufficiale all'interno di League of Legends, che arriverà con un sostanzioso aggiornamento previsto per preparare la strada all'Atto 2 della Stagione 3.
Non che fosse impossibile comunicare a voce anche prima, ma mancava un'opzione specifica di default che consentisse ad ogni giocatori di comunicare con l'intera squadra, cosa che in un titolo caratterizzato da un certo spessore tattico ha una grande importanza, per organizzare azioni coordinate.
In sostanza, quella in arrivo è un'opzione integrata e standard che consentirà la chat allargata all'intera squadra in partita, invece di basarsi su gruppi definiti in precedenza.
Nuove possibilità di comunicazione
Oltre alla possibilità di comunicare con l'intera squadra attraverso la chat vocale, l'aggiornamento in arrivo consente anche di modulare e modificare la voce attraverso delle "skin vocali", per così dire, con effetti preimpostati.
L'aggiornamento in arrivo comporterà comunque anche diverse altre novità in vari ambiti del gioco come miglioramenti alla connessione e alla stabilità del gioco online, migliore funzione di cancellazione del rumore e altro.
Una cosa particolare da considerare è il fatto che la funzione di chat vocale di squadra non sarà disponibile per tutti da subito, ma potrà essere utilizzata solo dopo aver raggiunto il livello 3 di onore o superiore, misura adottata nell'ottica di una moderazione "preventiva" nell'uso dello strumento.
Il rollout dell'aggiornamento inizierà dal Nord America con la patch 26.20 e verrà poi esteso ad altre regioni, in base anche ai feedback ricevuti dagli utenti.