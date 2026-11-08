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Zelda: Ocarina of Time sembra sia il lancio migliore dell'anno in UK sul mercato fisico

In base ai primi dati provenienti dal Regno Unito sembra che The Legend of Zelda: Ocarina of Time si un gioco davvero da record, sia per quanto riguarda quest'anno che la serie in generale.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   08/11/2026
La copertina di The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
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Arrivano ottime notizie per The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2, considerando che dai primi dati emersi pare si tratti del miglior lancio del 2026 nel Regno Unito sul fronte del mercato fisico, e il secondo miglior lancio di sempre per la serie Zelda in tale territorio.

Ricordiamo che la questione riguarda esclusivamente i dati relativi al mercato fisico nel Regno Unito, dunque sono estremamente parziali, ma considerando la difficoltà attuale nell'avere un quadro preciso delle performance dei giochi in termini di vendite, è comunque un elemento significativo da riportare.

C'è anche da dire che le informazioni arrivano dal giornalista Christopher Dring, conduttore del podcast The Game Business, il quale però non ha riferito numeri precisi, limitandosi a riportare le due informazioni in questione.

I primi dati giunti dal Regno Unito

"Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è il secondo lancio di un titolo della serie Zelda maggiore di tutti i tempi nel Regno Unito (considerando solo le vendite fisiche)", ha spiegato Dring in un nuovo messaggio al pubblico.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake is the UK's second biggest Zelda launch of all time (physical sales only). Its first week is 35% bigger than what Breath of the Wild managed on Switch and Wii U in 2017, but is roughly half of what Tears of the Kingdom did in its first week (Nielsen IQ data). There are plenty of install base-related reasons for both of those things. It is easily the fastest-selling 'old school' Zelda adventure we've ever reported on. And comfortably the biggest physical game launch this year (so far), beating Resident Evil, Call of Duty, EA Sports FC etc. The Ocarina of Crime begins. Make sure to subscribe to The Game Business for more insight, data and analysis.

- Christopher Dring

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"Le vendite della prima settimana sono superiori del 35% rispetto a quelle registrate da The Legend of Zelda: Breath of the Wild su Nintendo Switch e Wii U nel 2017, ma rappresentano circa la metà di quelle ottenute da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nella sua prima settimana (dati Nielsen IQ)".

Qualche precisazione per inquadrare meglio la situazione

Dunque si tratterebbe del secondo miglior lancio di sempre per quanto riguarda la serie Zelda nel Regno Unito, e sempre considerando soltanto il mercato fisico, cosa che aggiusta un po' la prospettiva sui dati.

Considerando che il mercato digitale è ora decisamente più diffuso, i risultati del nuovo Ocarina of Time saranno comunque complessivamente superiori a quanto riportato da questi primi dati. In ogni caso, si tratta di un risultato davvero notevole.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la recensione: la miglior versione di sempre del gioco migliore di sempre The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la recensione: la miglior versione di sempre del gioco migliore di sempre

Ci sono inoltre da considerare alcune differenze in termini di base installata, che influenzano chiaramente questi numeri, considerando che il nuovo remake si ritrova ad essere lanciato su una base installata più esigua rispetto ai titoli precedenti presi in esame, trattandosi di un'esclusiva per Nintendo Switch 2.

"È di gran lunga il lancio di un gioco in formato fisico più importante di quest'anno finora", ha inoltre precisato Dring, "superando Resident Evil, Call of Duty, EA Sports FC ecc."

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha anche ricevuto valutazioni entusiastiche dalla critica, andando a posizionarsi nella top 30 di Metacritic. Nelle ore scorse sono inoltre emersi indizi, a partire da un datamine nel codice del gioco, che suggeriscono l'arrivo della Master Quest come DLC.

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