Honkai: Star Rail, tutte le novità della 4.7 dalle parole del Lead Game Designer

"Una delle nostre sfide principali è mantenere freschi i contenuti per i giocatori regolari senza sopraffare chi è appena arrivato o rientra dopo una pausa". A parlare è Chengnan An, il Lead Game Designer di Honkai: Star Rail, che abbiamo incontrato durante l'HoYoverse Media Tour, a Seoul. È un momento delicato per il videogioco, perché l'11 novembre segna l'arrivo della versione 4.7, intitolata Now, Lay Laughter to All Stars. Si tratta di un aggiornamento narrativamente cruciale per l'arco narrativo di Planarcadia, dal momento che porterà a termine questa fase della storia e renderà disponibile come personaggio giocabile Aha, Aeon dell'Elation. Insieme al Trailblazer, Aha si scontrerà con una minaccia in grado di divorare l'universo intero: il Leviatano Voracity.
"La nostra filosofia", ci dice Chengnan An, "è quella di mantenere una certa coerenza. Vogliamo che ogni versione abbia un'identità ben definita, costruita attorno a temi specifici". Il tema portante, in questo caso, è lo scontro con Voracity, il Leviatano sigillato proprio grazie ai Phantasmoon Games organizzati da Aha, uno spettacolo cosmico che balla sul confine del rischio. Un'esibizione folle e divertente che può facilmente trasformarsi in una catastrofe.
C'è un altro fattore che Chengnan An e il team tengono in considerazione: "Non vogliamo che i nuovi giocatori, o quelli che ritornano da una pausa, abbiano la sensazione di dover procedere allo stesso ritmo di chi gioca ormai da molto tempo: potrebbe risultare scoraggiante". Il team è consapevole che il materiale all'interno del suo videogioco - e di molti altri titoli dell'azienda - porta il peso di anni e anni di aggiornamenti regolari. "Una delle nostre principali preoccupazioni è proprio capire come permettere ai nuovi giocatori di tenersi al passo, senza costringerli ad affrontare tutto con gli stessi tempi di quelli più esperti".
Arriva Aha
La versione 4.7 è quindi contemporaneamente una chiusura, ma anche un nuovo inizio. Quando Chengnan An lo accenna, gli chiediamo esplicitamente di raccontarci cosa accadrà dopo Planarcadia, ma lui resta molto vago. "Niente spoiler!", ci dice ridendo. La novità più grande resta comunque l'arrivo di Aha come personaggio giocabile. L'Aeon dell'Elation è un personaggio limitato a cinque stelle ed è una figura fondamentale nella mitologia di Honkai: Star Rail. Rappresenta il divertimento, il caos e l'imprevedibilità dell'assurdo; un essere cosmico che ricerca intrattenimento anche nelle situazioni più imprevedibili e drammatiche, come quelle mostrate nell'ultimo trailer del gioco.
"Gli Aeon rappresentano il potere assoluto nell'universo di Honkai: Star Rail, sono esseri praticamente imbattibili, ma riteniamo che l'Elation sia il Sentiero più vicino alla natura umana e che Aha sia l'Aeon che meglio rappresenta questo aspetto", ci dice Chengnan An, per spiegare come mai Aha sia stato il primo Aeon a essere scelto come personaggio giocabile. "Fin dall'inizio della 4.0, quando abbiamo progettato il primo personaggio dell'Elation, abbiamo deciso che Aha avrebbe creato un palcoscenico sul quale gli altri personaggi potessero esibirsi".
L’introduzione dell’Affinitive Eidolon
Un'altra delle novità più importanti sarà l'introduzione dell'Affinitive Eidolon, un sistema di crescita dedicato ad alcuni personaggi che permetterà di sbloccare abilità aggiuntive per eroi già presenti nel gioco. I primi tre personaggi interessati saranno Acheron, Dan Heng - Imbibitor Lunae e Jing Yuan. Si tratta di un ripensamento parziale di alcuni eroi che potrebbero aver perso i loro ruoli in squadre la cui composizione è cambiata completamente con l'evoluzione del meta. "Quello che vogliamo fare con l'Affinitive Eidolon è sfruttare l'occasione di far tornare alcuni personaggi sul campo di battaglia", dice Chengnan An.
I tre eroi che godranno dell'Affinitive Eidolon saranno protagonisti della seconda fase del banner, che li vedrà di nuovo tutti e tre disponibili, mentre la prima fase del banner, oltre alla presenza di Aha, segna il ritorno di Silver Wolf LV.999, Sparxie e Yao Guang. Una selezione particolarmente interessante per chi desidera ottenere personaggi legati alle novità che renderanno molto probabilmente Aha parte del meta del gioco.
Interrogato sulle reazioni della community all'arrivo di Aha, Chengnan An risponde: "Siamo molto felici del modo in cui i nostri fan hanno risposto all'annuncio. Mentre realizzavamo Aha, abbiamo pensato proprio alla community e a come avrebbe reagito". Poi, aggiunge: "Prendiamo sempre sul serio i feedback, ma il nostro primo obiettivo è quello di mantenere una certa coerenza. Quello che facciamo non dipende dal numero di commenti che riceviamo, ma leggerli ci è utile perché vogliamo sempre capire la logica dietro a ognuno di essi". Aha e tutte le novità della versione 4.7 di Honkai: Star Rail, Now, Lay Laughter to All Stars, sono in arrivo l'11 novembre.