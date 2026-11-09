Honkai: Star Rail, tutte le novità della 4.7 dalle parole del Lead Game Designer

"Una delle nostre sfide principali è mantenere freschi i contenuti per i giocatori regolari senza sopraffare chi è appena arrivato o rientra dopo una pausa". A parlare è Chengnan An, il Lead Game Designer di Honkai: Star Rail, che abbiamo incontrato durante l'HoYoverse Media Tour, a Seoul. È un momento delicato per il videogioco, perché l'11 novembre segna l'arrivo della versione 4.7, intitolata Now, Lay Laughter to All Stars. Si tratta di un aggiornamento narrativamente cruciale per l'arco narrativo di Planarcadia, dal momento che porterà a termine questa fase della storia e renderà disponibile come personaggio giocabile Aha, Aeon dell'Elation. Insieme al Trailblazer, Aha si scontrerà con una minaccia in grado di divorare l'universo intero: il Leviatano Voracity.

"La nostra filosofia", ci dice Chengnan An, "è quella di mantenere una certa coerenza. Vogliamo che ogni versione abbia un'identità ben definita, costruita attorno a temi specifici". Il tema portante, in questo caso, è lo scontro con Voracity, il Leviatano sigillato proprio grazie ai Phantasmoon Games organizzati da Aha, uno spettacolo cosmico che balla sul confine del rischio. Un'esibizione folle e divertente che può facilmente trasformarsi in una catastrofe.

I nuovi Phantasmoon Games

C'è un altro fattore che Chengnan An e il team tengono in considerazione: "Non vogliamo che i nuovi giocatori, o quelli che ritornano da una pausa, abbiano la sensazione di dover procedere allo stesso ritmo di chi gioca ormai da molto tempo: potrebbe risultare scoraggiante". Il team è consapevole che il materiale all'interno del suo videogioco - e di molti altri titoli dell'azienda - porta il peso di anni e anni di aggiornamenti regolari. "Una delle nostre principali preoccupazioni è proprio capire come permettere ai nuovi giocatori di tenersi al passo, senza costringerli ad affrontare tutto con gli stessi tempi di quelli più esperti".