Honkai: Star Rail presenta la versione 4.2: data di uscita, nuovi banner, codici e regali del terzo anniversario

In occasione dell'annuncio, sono stati condivisi anche nuovi codici promozionali che offrono 300 Stellar Jade e altre risorse utili. Potete riscattare i codici tramite il sito ufficiale di Honkai: Star Rail, a questo indirizzo , oppure direttamente in gioco. Nel secondo caso basta aprire il menu principale, cliccare sull'icona con i tre puntini in alto e selezionare "Redeem Code". Ecco l'elenco dei codici:

HoYoverse ha presentato l' aggiornamento 4.2 di Honkai: Star Rail . Intitolata "So Laughed the Masses", la nuova versione sarà disponibile dal 22 aprile per tutte le piattaforme e festeggerà il terzo anniversario dalla pubblicazione del titolo con una serie di regali per tutti i giocatori.

Un aggiornamento ricco di novità

Come accennato in apertura, la versione 4.2 di Honkai: Star Rail coincide con il terzo anniversario del gioco, che per l'occasione porterà tanti regali e attività. Ad esempio, torna l'evento anniversario Festive Gifts, che permette ai giocatori di ottenere 20 pull tramite accesso giornaliero. Il 26 aprile, giorno dell'anniversario, tutti i giocatori riceveranno 1.600 Stellar Jade in regalo. Inoltre, nel negozio Stellar Convergence arrivano i personaggi limitati a 5 stelle Huohuo e Robin, riscattabili tramite il Golden Companion Spirit che verrà offerto gratuitamente. Verranno aggiunti anche nuovi oggetti nel Gift of Stardust Store e a un Outfit inedito per Castorice.

La storia principale della Versione 4.2 ruota attorno ai Phantasmoon Games, che diventano ancora più cruciali quando il premio finale viene elevato: il vincitore diventerà l'Aeon permanente dell'Elation. Il Trailblazer finisce così al centro dell'attenzione delle varie fazioni. Fulwish, leader della Research Society of Happy Smiles, invita tutti i Supplicants a un dibattito televisivo a Seafeld City per discutere il futuro dei Games, ma dietro l'evento si nascondono trappole e manipolazioni. Il Trailblazer dovrà affrontare Fulwish, maestro nel plasmare l'opinione pubblica, mentre Silver Wolf e Pearl stringono un accordo segreto che potrebbe ribaltare la situazione.

Due nuovi personaggi a 5 stelle si uniscono al roster: Silver Wolf LV.999, versione potenziata della celebre hacker, ora Emanator dell'Elation, capace di entrare in modalità Godmode Player e alterare il campo di battaglia con bonus e oggetti speciali; ed Evanescia, osservatrice ricorrente dei Phantasmoon Games, che accumula Certified Banger per aumentare i danni e attivare attacchi aggiuntivi. Anche il Trailblazer ottiene la sua forma Elation, in grado di potenziare i compagni tramite la Ultimate.

La versione introduce inoltre rerun per vari personaggi limitati, buff per Firefly, Huohuo, Seele e Welt, e nuovi eventi come Cosmic Data Roaming, l'espansione di Currency Wars e l'aggiornamento 2.0 del Cosmicon Collective.