Nostalgia per i vecchi Assassin’s Creed? Ecco i capitoli classici in sconto su Instant Gaming

Negli ultimi giorni l'interesse attorno al franchise Assassin's Creed è tornato a crescere anche sul piano più nostalgico, complice il successo di Assassin's Creed: The Piano Collection, che ha riportato in evidenza le atmosfere più iconiche della saga Ubisoft. Su Instant Gaming, in parallelo, è disponibile una lunga serie di offerte sui capitoli storici e più recenti del franchise, con prezzi che partono da circa 3€ per i titoli classici fino a meno di 10€ per le edizioni più moderne. Tra le offerte più basse si trovano i primi capitoli della serie, come Assassin's Creed: Director's Cut Edition e Assassin's Creed II, proposti a 3,60€ (IVA esclusa), affiancati da spin-off come Assassin's Creed Chronicles: China, India e Russia, anch'essi disponibili a prezzi molto contenuti tra i 3 e i 4€. La fase più "storica" della saga è quella che oggi beneficia maggiormente della spinta nostalgica. Capitoli come Assassin's Creed: Brotherhood e Revelations, che hanno definito la trilogia di Ezio Auditore, restano tra i più richiesti, con sconti che arrivano fino al 75%. Li potete acquistare usando i box dedicati.