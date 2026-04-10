Interstellar non sarebbe stato un film migliore se l'avesse girato Steven Spielberg

Come forse saprete, Interstellar era inizialmente un progetto legato a Steven Spielberg , ma alla fine il regista ha passato la camera a Christopher Nolan . Sarebbe stato un film diverso se a dirigerlo fosse stato Spielberg? Forse sì, ma sarebbe stato migliore?

Le parole di Spielberg e Nolan su Interstellar

Parlando con Empire, Spielberg ha spiegato che dopo aver lavorato su Interstellar insieme a Jonathan Nolan (fratello di Christopher), che ha più volte riscritto la sceneggiatura, si è reso conto che l'idea non era adatta a lui. Jonathan Nolan ha quindi suggerito che Christopher Nolan avrebbe potuto prendere in mano il progetto.

Steven Spielberg

Sulla base di quanto raccontato, Spielberg è felice del risultato finale, visto che afferma che il suggerimento di Jonathan si è rivelato corretto. "Nell'istante in cui ho deciso di non occuparmene, Chris è salito a bordo, probabilmente il giorno dopo stesso. "Interstellar si è rivelato un film decisamente migliore nelle mani di Chris Nolan rispetto a come sarebbe stato nelle mie".

A febbraio, Nolan aveva parlato di Interstellar presso l'AMC Universal Citywalk a Los Angeles e ha raccontato che era subito rimasto impressionato dalla sceneggiatura del fratello, in particolar modo il primo atto. Quando ha poi avuto l'occasione, ha deciso di inserire alcune delle proprie idee nella scenaggiatura del fratello. In particolar modo, Nolan voleva sfatare il mito di essere un tipo freddo, proponendo un'opera più umana, legata alla famiglia e alle emozioni.

Ricordiamo anche che Nolan porterà quest'anno nei cinema Odissea.