In Giappone, il mercato dei contenuti è cresciuto ancora nel 2025, anche grazie a Nintendo Switch 2

In Giappone nel 2025, il mercato dei contenuti è cresciuto ancora, raggiungendo un nuovo picco. Secondo uno studio pubblicato da Human Media e riportato da GameBiz, il valore complessivo del settore ha toccato circa 85 miliardi di euro, segnando un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Si tratta del sesto anno consecutivo di crescita dal 2020.

Chi traina il mercato?

A trainare il mercato sono soprattutto i contenuti online, come streaming di video e musica, insieme alla pubblicità digitale, che insieme rappresentano ormai oltre la metà del valore complessivo del settore. Tuttavia, anche il settore videoludico mostra segnali di ripresa: dopo la flessione avuta nel 2024, il mercato dei giochi console in formato fisico è tornato a crescere, arrivando a coprire il 17% dell'intero settore.

Nintendo Switch 2 ha sicuramente contribuito alla crescita, date le altissime vendite

Un report pubblicato a gennaio da Kadokawa Game Linkage evidenziava come il mercato domestico console, che include hardware e software, sia cresciuto del 138,8% su base annua nel corso del 2025, raggiungendo un valore di circa 2,2 miliardi di euro. Un dato che, secondo gli analisti, potrebbe essere ancora più alto se si considerassero anche le vendite digitali, i contenuti scaricabili e le microtransazioni.

Determinante per questa crescita è stato il lancio di Nintendo Switch 2, che tra giugno e fine anno ha venduto quasi 3,8 milioni di unità nel territorio. Parallelamente, Nintendo Switch ha continuato a registrare buone performance, con oltre 1,5 milioni di unità aggiuntive vendute nello stesso periodo.

Sul fronte dei software, i titoli più venduti in formato fisico sono stati Mario Kart World, con circa 2,7 milioni di copie, e Leggende Pokémon: Z-A, che ha superato i 2,5 milioni.