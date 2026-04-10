Risk of Rain 2 presenta l'espansione Hallowed Concepts con un trailer

Gearbox ha annunciato Hallowed Concepts, una nuova espansione per Risk of Rains 2 che introdurrà nuove ambientazioni, sfide e personaggi giocabili.

Il DLC sarà disponibile su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, ma al momento non è stata ancora indicata una data di uscita precisa. Nel frattempo possiamo farci un'idea dei nuovi contenuti grazie al primo trailer ufficiale, che trovate qui sotto.