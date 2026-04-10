Risk of Rain 2 presenta l'espansione Hallowed Concepts con un trailer

Gearbox ha annunciato Hallowed Concepts, una nuova espansione per Risk of Rains 2 che introdurrà nuove ambientazioni, sfide e personaggi giocabili.
Il DLC sarà disponibile su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, ma al momento non è stata ancora indicata una data di uscita precisa. Nel frattempo possiamo farci un'idea dei nuovi contenuti grazie al primo trailer ufficiale, che trovate qui sotto.
Le novità dell'espansione
Hallowed Concepts porta i giocatori di Risk of Rain 2 a esplorare più a fondo il culto di N'Kuhana. L'update introduce nuove aree da attraversare su Petrichor V, popolandole di nemici inediti e meccaniche basate su maledizioni e prove a difficoltà crescente.
Tra gli scenari aggiunti tornano le Damp Caverns, ora reinterpretate con un taglio più oscuro, insieme al Tenebrous Quagmire e alla Lurid Basilica, ciascuno con layout e minacce specifiche. L'espansione include anche due nuovi Sopravvissuti giocabili, pensati per sfruttare le nuove dinamiche introdotte e ampliare le possibilità di approccio alle run.
In sintesi, Hallowed Concepts arricchisce la struttura roguelike di Risk of Rain 2 con contenuti più impegnativi e un approfondimento dell'immaginario legato a N'Kuhana, mantenendo l'impostazione sperimentale che contraddistingue la serie.