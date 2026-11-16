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I controller PS5 DualSense sono in offerta con sconti fino al 20%, anche il DualSense Edge costa meno

Le offerte anticipate del Black Friday coinvolgono cinque controller ufficiali Sony, dalle colorazioni Midnight Black e Nova Pink al modello professionale DualSense Edge, con riduzioni fino al 20%.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   16/11/2026
DualSense in sconto

Amazon Italia ha avviato le promozioni anticipate del Black Friday e tra gli accessori PlayStation 5 in offerta troviamo cinque versioni del controller DualSense, comprese alcune delle colorazioni più riconoscibili e il modello avanzato DualSense Edge. I controller tradizionali beneficiano tutti di uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato, mentre il DualSense Edge è proposto con una riduzione del 5% rispetto al prezzo mediano. Sono occasioni interessanti sia per chi cerca un secondo controller per PS5 sia per chi vuole sostituire il proprio pad o utilizzarlo anche su PC. I controller DualSense standard condividono le caratteristiche che contraddistinguono l'esperienza di gioco su PlayStation 5, a partire dal feedback aptico e dai grilletti adattivi, due tecnologie che permettono agli sviluppatori di restituire sensazioni differenti a seconda delle azioni eseguite. Sono inoltre presenti un microfono integrato, il touchpad e il sensore di movimento, oltre alla possibilità di collegare cuffie compatibili tramite jack da 3,5 mm.

DualSense e DualSense Edge: quali sono le differenze?

Le versioni Nova Pink, Gray Camouflage e Midnight Black differiscono principalmente per l'estetica, quindi la scelta può essere fatta in base ai propri gusti. La confezione Midnight Black con cavo USB è invece particolarmente pratica per chi vuole utilizzare il controller su computer senza dover acquistare separatamente un cavo.

Il DualSense Edge si rivolge a un pubblico differente: rispetto al modello standard offre levette intercambiabili, pulsanti posteriori rimappabili, regolazione della corsa dei grilletti e profili di controllo personalizzabili. Si tratta di caratteristiche pensate per chi desidera adattare il controller alle proprie abitudini, soprattutto nei giochi competitivi o in quelli che richiedono comandi rapidi e precisi.

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