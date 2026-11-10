PlayStation cancella l'escusiva PS5 Fairgames, ma non chiude Haven Studios

Una nuova battuta d'arresto colpisce la strategia di Sony nel segmento dei giochi come servizio. Attraverso una comunicazione interna, PlayStation ha annunciato la cancellazione definitiva di Fairgames, lo sparatutto online multigiocatore in gestazione da lungo tempo presso Haven Studios, la divisione canadese con sede a Montreal acquisita dal gruppo giapponese.
A differenza di quanto accaduto in altre recenti ristrutturazioni del settore, la chiusura del progetto non sarà accompagnata da tagli all'organico: un portavoce ufficiale di PlayStation ha confermato che non vi saranno licenziamenti e che il personale di Haven Studios verrà convertito in un team di supporto per gli altri studi interni dell'organizzazione.
Tre anni di rielaborazioni e il test fatale: i motivi della cancellazione
Svelato originariamente nel 2023, Fairgames rappresentava una delle punte di diamante della spinta produttiva intrapresa da Sony Group Corp. verso i titoli cosiddetti live-service, pensati per garantire una monetizzazione continuativa e prolungata nel corso dei mesi e degli anni successivi al debutto. Lo sviluppo non ha tuttavia avuto un percorso lineare: nel corso dell'ultimo triennio il titolo è stato infatti rielaborato a più riprese a livello strutturale, al punto che il team stava pianificando una nuova presentazione pubblica sotto un titolo rinnovato.
A segnare il destino dell'opera è stato un recente test su larga scala condotto con la partecipazione di migliaia di giocatori, i cui esiti non hanno raggiunto i parametri qualitativi e di coinvolgimento minimi fissati dai vertici aziendali. In un'email indirizzata al personale nella giornata di martedì, visionata dalla redazione di Bloomberg News, i dirigenti Sean Decker e John Doyle hanno spiegato con trasparenza le ragioni del blocco dei lavori:
"Mentre il test ha dimostrato una solida eccellenza operativa, la piena prontezza delle operazioni live e un buon coinvolgimento della community, il feedback dei giocatori e i parametri di fidelizzazione sono risultati contrastanti e inferiori agli obiettivi che avevamo fissato. Tenendo conto anche delle complesse e sfidanti condizioni di mercato nel genere degli sparatutto PvP, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo del gioco."
La nuova vita di Haven Studios all'interno di PlayStation
La decisione chiude una parabola travagliata per il progetto d'esordio dello studio fondato in Canada, inserendosi all'interno di una più cauta e selettiva valutazione del genere degli sparatutto competitivi su scala globale, un mercato oggi saturo e particolarmente spietato verso le nuove proprietà intellettuali.
Con la riallocazione delle risorse verso gli altri studi first-party della scuderia PlayStation Studios, le competenze tecnologiche e infrastrutturali sviluppate da Haven Studios nel corso di questi anni verranno ora messe a disposizione delle prossime produzioni della casa madre.