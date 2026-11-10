PlayStation cancella l'escusiva PS5 Fairgames, ma non chiude Haven Studios

A differenza di quanto accaduto in altre recenti ristrutturazioni del settore, la chiusura del progetto non sarà accompagnata da tagli all'organico: un portavoce ufficiale di PlayStation ha confermato che non vi saranno licenziamenti e che il personale di Haven Studios verrà convertito in un team di supporto per gli altri studi interni dell'organizzazione.

Tre anni di rielaborazioni e il test fatale: i motivi della cancellazione

Svelato originariamente nel 2023, Fairgames rappresentava una delle punte di diamante della spinta produttiva intrapresa da Sony Group Corp. verso i titoli cosiddetti live-service, pensati per garantire una monetizzazione continuativa e prolungata nel corso dei mesi e degli anni successivi al debutto. Lo sviluppo non ha tuttavia avuto un percorso lineare: nel corso dell'ultimo triennio il titolo è stato infatti rielaborato a più riprese a livello strutturale, al punto che il team stava pianificando una nuova presentazione pubblica sotto un titolo rinnovato.

A segnare il destino dell'opera è stato un recente test su larga scala condotto con la partecipazione di migliaia di giocatori, i cui esiti non hanno raggiunto i parametri qualitativi e di coinvolgimento minimi fissati dai vertici aziendali. In un'email indirizzata al personale nella giornata di martedì, visionata dalla redazione di Bloomberg News, i dirigenti Sean Decker e John Doyle hanno spiegato con trasparenza le ragioni del blocco dei lavori:

"Mentre il test ha dimostrato una solida eccellenza operativa, la piena prontezza delle operazioni live e un buon coinvolgimento della community, il feedback dei giocatori e i parametri di fidelizzazione sono risultati contrastanti e inferiori agli obiettivi che avevamo fissato. Tenendo conto anche delle complesse e sfidanti condizioni di mercato nel genere degli sparatutto PvP, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo del gioco."