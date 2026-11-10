Le funzionalità di GTA 6 su PS5 nel nuovo trailer di PlayStation

Gli sviluppatori di Grand Theft Auto VI hanno infatti pensato di sfruttare i trigger di PS5 anche per rendere più interessanti e coinvolgenti attività come le sessioni di allenamento a cui Jason e Lucia possono sottoporsi durante la campagna per curare il proprio corpo e migliorarne la composizione.

State effettuando il pre-caricamento?

GTA 6 ha annunciato oggi l'avvio del preload per chi ha effettuato la prenotazione del gioco, così che possa scaricare i circa 212 GB di dati necessari per avviare il gioco non appena avverrà lo sblocco territoriale.

Lucia con la pistola in mano in GTA 6

In questo caso l'appuntamento è fissato alle 00.00 del 19 novembre, e qualcosa ci dice che saremo in tanti ad attendere la mezzanotte per dare insieme il via all'avventura di Jason e Lucia, che sia su PS5 o Xbox Series X|S.

Peraltro è interessante notare che, come annunciato nelle scorse ore da Microsoft, sarà possibile giocare a GTA 6 anche su Xbox One al lancio, grazie alla piattaforma streaming Xbox Cloud Gaming.