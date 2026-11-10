Le funzionalità di GTA 6 su PS5 nel nuovo trailer di PlayStation

PlayStation ha pubblicato un trailer con le funzionalità di GTA 6 su PS5: le caratteristiche esclusive che il nuovo capitolo della serie prodotta da Rockstar Games offrirà ai soli possessori della console Sony a partire dal 19 novembre.
Molte di queste feature ruotano attorno al controller DualSense e alle sue ben note peculiarità: nel video si parla innanzitutto dei grilletti adattivi, che permetteranno di percepire diversi gradi di resistenza alla pressione a seconda dell'arma utilizzata, ma non solo.
Gli sviluppatori di Grand Theft Auto VI hanno infatti pensato di sfruttare i trigger di PS5 anche per rendere più interessanti e coinvolgenti attività come le sessioni di allenamento a cui Jason e Lucia possono sottoporsi durante la campagna per curare il proprio corpo e migliorarne la composizione.
La seconda funzionalità presentata nel trailer riguarda il Tempest 3D Audio, la tecnologia che promette di avvolgerci nelle atmosfere del gioco grazie a una riproduzione accurata degli ambienti sonori.
Un'esperienza da "sentire"
Il gioco con il più alto numero di prenotazioni nella storia degli store PlayStation e Xbox, GTA 6 sfrutterà naturalmente anche il feedback aptico, così da fare in modo che i giocatori possano "sentire" gli scontri fisici oppure la tensione delle gare in auto ad alta velocità in cui si fa a sportellate.
Lo speaker integrato nel controller Sony verrà utilizzato anche stavolta per riprodurre l'audio proveniente da radio e ricetrasmittenti, simulando in questa maniera l'effettivo funzionamento di questo genere di dispositivi.
Infine, il trailer cita i caricamenti veloci legati alle prestazioni dell'SSD di PS5: una caratteristica non esclusiva, visto che anche Xbox dispone di uno storage decisamente veloce, ma che si traduce davvero in un'azione più fluida, virtualmente priva di interruzioni.
State effettuando il pre-caricamento?
GTA 6 ha annunciato oggi l'avvio del preload per chi ha effettuato la prenotazione del gioco, così che possa scaricare i circa 212 GB di dati necessari per avviare il gioco non appena avverrà lo sblocco territoriale.
In questo caso l'appuntamento è fissato alle 00.00 del 19 novembre, e qualcosa ci dice che saremo in tanti ad attendere la mezzanotte per dare insieme il via all'avventura di Jason e Lucia, che sia su PS5 o Xbox Series X|S.
Peraltro è interessante notare che, come annunciato nelle scorse ore da Microsoft, sarà possibile giocare a GTA 6 anche su Xbox One al lancio, grazie alla piattaforma streaming Xbox Cloud Gaming.