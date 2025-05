Xbox lavora alla "nuova evoluzione della compatibilità": ha a che fare con la prossima generazione di console?

L' annuncio di lavoro per un principal software engineer parla della " nuova evoluzione nella compatibilità dei giochi Xbox", con la richiesta di contribuire ad "assicurare il futuro della preservazione dei giochi", cosa che sembra riferirsi alla necessità di assicurare il mantenimento della libreria di giochi Xbox nel prossimo futuro in vista di qualche cambiamento.

Sembra che la divisione Xbox di Microsoft stia lavorando a qualcosa di grosso per quanto riguarda la compatibilità dei giochi e la "preservazione" , in base a quanto riferito da alcuni annunci di lavoro e dallo stesso Jason Ronald, responsabile dell'hardware Xbox, facendo pensare a qualche evoluzione sostanziale della retrocompatibilità forse in vista di una nuova generazione di console o piattaforme in generale.

Possibilità interessanti per il futuro di Xbox

"Il vostro lavoro contribuirà a identificare e delineare i requisiti specifici e i limiti di sicurezza per la protezione dei contenuti di gioco, a costruire soluzioni di emulazione scalabili e a garantire un'esperienza di gioco sicura e divertente per tutti i giocatori", si legge nella descrizione del lavoro pubblicata sul sito Microsoft.



"Le nostre soluzioni tecnologiche sono una parte fondamentale per raggiungere l'obiettivo di Xbox di permettere ai giocatori di giocare su qualsiasi dispositivo": questo passato sembra riferirsi a una qualche variazione sostanziale nel modo di intendere le piattaforme da gioco Xbox nel prossimo futuro.

"In qualità di Principal Software Engineer in Xbox, coordinerai i vari team per definire e implementare il sistema di sicurezza dei giochi di retrocompatibilità di Xbox per proteggere le risorse di gioco e migliorare l'esperienza dei nostri clienti", si legge inoltre, "Collaborerai con altri ingegneri esperti di emulazione per fornire soluzioni di alta qualità che non solo proteggono i contenuti dei giochi, ma migliorano anche l'esperienza di installazione dei giochi compatibili. Contribuirai in modo determinante alle soluzioni tecnologiche sviluppate per emulare i giochi legacy sulle piattaforme moderne".

Non è la prima volta che emerge il grande interesse di Microsoft nella preservazione dei giochi e nella retro-compatibilità, vista la creazione di un team specifico annunciata in precedenza, ma queste affermazioni hanno fatto scaturire diverse supposizioni: da una parte viene da pensare alla possibilità che la prossima generazione possa essere quella sorta di ibrido PC-Xbox forse basato principalmente su Windows, che renderebbe necessario un lavoro di compatibilità per assicurare il funzionamento dei vecchi giochi basati sull'hardware console.

Altra teoria è la possibilità che Microsoft abbia intenzione di cambiare architettura hardware, forse passando alla base ARM per la chiacchierata Xbox portatile, altra soluzione che necessiterebbe in effetti di un grande lavoro di rielaborazione software per garantire la compatibilità della libreria Xbox.

In tutti i casi, si tratta di evoluzioni interessanti, in attesa di sapere quale sia il futuro previsto per l'hardware Xbox. Nei giorni scorsi sono emerse immagini di un dispositivo ASUS ROG in collaborazione con Microsoft, ma che sembra essere sostanzialmente un nuovo Ally, mentre la prossima presentazione ufficiale della compagnia è fissata per l'8 giugno con l'annuale Xbox Games Showcase, anche se sembra ancora troppo presto per parlare di nuove generazioni.