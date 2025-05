Donkey Kong Bananza potrebbe avere una modalità multiplayer locale

Come scoperto dall'utente Triistan di Famiboards, il gioco è stato aggiunto alla categoria "Giochi con Multiplayer Locale" del My Nintendo Store assieme a Mario Kart World, Super Mario Jamboree e molti altri titoli Switch 1, suggerendo una possibile modalità multiplayer da divano. A rafforzare questa ipotesi c'è anche la pagina ufficiale dell' eShop di Bananza, che alla voce del numero di giocatori è scritto "da determinare".

Un errore o bolle qualcosa in pentola?

È bene precisare che si tratta di un'ipotesi da prendere con le molle, dato che potrebbe basarsi su delle semplici sviste da parte dei due store ufficiali della grande N. Ad esempio, la pagina dell'eShop di Elden Ring Tarnished Edition riporta "1" come numero di giocatori, nonostante sia un titolo multiplayer.

A ogni modo, molti altri giochi della serie Donkey Kong includono una modalità multiplayer locale e Bananza in tal senso potrebbe non rappresentare un'eccezione alla regola. Ad esempio, nei titoli del filone Country è presente la co-op a 2 giocatori, mentre Donkey Kong 64 presenta una modalità multiplayer dove 2 - 4 giocatori competono in battaglie e sfide di vario genere.

Non resta che rimanere in attesa di eventuali novità ufficiali da parte di Nintendo. Rimanendo in tema, nel frattempo sono arrivati dettagli ufficiali sulla risoluzione e le novità della versione Nintendo Switch 2 di Hogwarts Legacy.