The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, scopriamo le mod migliori per PC

Modifiche al bilanciamento, migliorie varie alle dinamiche di gioco e molto altro ancora: scopriamo le mod più utili per The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Quali sono le mod migliori per la versione PC di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered? La serie di Bethesda può vantare una delle community di modding più attive e prolifiche del panorama videoludico. Nonostante l'assenza del supporto ufficiale sono già migliaia le modifiche realizzate dagli appassionati, per ogni genere e gusto, da trucchi e reshading a modifiche al bilanciamento e le dinamiche di gioco. La maggior parte sono disponibili su NexusMods ed è possibile scaricarle in maniera completamente gratuita. L'installazione solitamente è molto semplice e richiede di scaricare dei file da aggiungere o sostituire nella cartella dove avevate installato il gioco. Vediamo alcune di quelle più utili e apprezzate dai fan. In generale abbiamo preso come riferimento la versione PC Steam, ma molte mod sono compatibili anche con la versione del Microsoft Store e per PC Game Pass.

Better HUD Nonostante il grande lavoro di ammodernamento grafico, l'interfaccia utente di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered non risulta tra gli elementi più riusciti della produzione, tra chi ne critica le dimensioni eccessive e chi lamenta problemi di compatibilità con risoluzioni ultra-wide. La mod Better HUD in azione La mod "Better HUD" realizzata da Caites viene in nostro soccorso, riducendo la dimensione della bussola e altri elementi, come le icone di stato, e modifica la posizione delle barre degli HP, Mana e Stamina in modo da rendere il tutto meno ingombrante e più funzionale. Inoltre, include delle configurazioni pensate sia per il classico formato 16:9, ma anche per i 16:10 e 21:9, nonché una variante apposita per gli schermi OLED.

Unleveled Item Rewards Bethesda e Virtuos hanno apportato varie modifiche al sistema di progressione, ma hanno deciso di lasciare quasi del tutto invariato il sistema di ricompense delle missioni scalate in base al livello. Ciò significa che gli oggetti ricevuti al completamento di una quest, come armature, pozioni e oro, sono legati al nostro livello. Se è basso, riceviamo una versione meno potente e meno utile delle ricompense. Grazie a questa mod riceveremo sempre le ricompense al massimo livello possibile L'idea chiaramente è quella di bilanciare la potenza degli oggetti in base al livello del giocatore, ma questo sistema ha davvero moltissimi detrattori. Se siete tra loro, "Unleveled Item Rewards" di Trainwiz fa al caso vostro. Questa mod garantisce statistiche fisse per gli oggetti ottenuti al termine di una missione, per la precisione quelle massime possibili. È compatibile sia con i contenuti del gioco base che con quelli delle espansioni, ed è retroattiva. Di conseguenza, una volta installata gli oggetti che avete ottenuto in precedenza dalle quest subiranno un level up, se lo necessitano.

Universal Achievement Unblocker Non sarà una mod che cambia drasticamente l'esperienza di gioco, ma "Universal Achievement Unblocker" di emoose è obbligatoria per chi ama collezionare gli obiettivi di Steam e Xbox. Infatti, se avete intenzione di smanettare con le mod di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered o usare la console dei comandi, c'è il rischio di bloccare l'ottenimento degli Achievement. Due videogiochi del passato stanno dominando il presente, di nuovo Questa mod semplicemente aggira il blocco e permette di continuare a ottenere gli obiettivi. Si tratta di una modifica retroattiva e dunque funziona anche sulle partite salvate prima dell'installazione.

Ayleid Reshade Virtuos ha fatto un ottimo lavoro per aggiornare il comparto grafico di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, ma non tutti hanno apprezzato la nuova palette cromatica del gioco, che presenta tonalità più calde e sature rispetto alla versione originale. Uno scatto dalla mod Ayleid Reshade Si tratta di una scelta artistica, forse anche per andare incontro agli standard odierni, ma chiaramente i fan che hanno giocato l'originale potrebbero storcere il naso. Se siete tra loro, esistono varie mod per modificare la palette cromatica o apportare vari miglioramenti. Tra le più gettonate su NexusModes c'è "Ayleid Reshade" di Logriff, che per l'appunto mira a ripristinare i colori dell'originale andando ad agire su vari parametri.

Ascension Remastered - Vanilla-Plus Loot and Balance Il bilanciamento di Oblivion Remastered non è impeccabile, con molti che trovano la difficoltà standard un po' troppo facile, mentre quelle più avanzate al contrario sono ritenute eccessivamente punitive. Uno scatto da The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered La mod "Ascension Remastered - Vanilla-Plus Loot and Balance" di PushTheWinButton prova a metterci una pezza, agendo sul bilanciamento a tutto tondo per offrire un'esperienza più appagante, al tempo stesso cercando di rimanere quanto più fedele possibile alla visione originale degli sviluppatori. In particolare, agisce sul bottino raro, distribuendolo in maniera più logica e favorendone l'ottenimento tramite boss e tesori nascosti, e regola le statistiche di oggetti e incantesimi. Inoltre, modifica il sistema di livellamento dei nemici, in modo che non scali in maniera lineare in base al livello del nostro personaggio.

Carry Weight Modifier Le mod per modificare il peso massimo trasportabile dal giocatore sono un classico per i giochi Bethesda. In tal senso "Carry Weight Modifier" di Erok fa esattamente quello che immaginate: elimina le limitazioni di peso nell'inventario, permettendoci di accumulare bottino e cianfrusaglie a volontà, senza preoccuparci dell'ingombro. Uno scorcio di Cyrodiil In particolare, la mod modifica il peso dei grimaldelli portandolo a -150, permettendo così al giocatore di aumentare a dismisura il limite massimo, oppure mette a disposizione degli anelli con effetto "Feather" che non occupano slot e offrono bonus di peso di 250, 550 o fino a 1.000.000.

Horse Whistle - Summon and Follow The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è una riedizione molto fedele sotto molto aspetti dell'originale del 2006, nel bene e nel male. Infatti, non tutte le dinamiche di gioco sono invecchiate benissimo. Una di queste è la gestione del nostro cavallo, dato che non è possibile richiamarlo in qualsiasi momento a differenza di molti giochi moderni. Grazie a Horse Whistle - Summon and Follow potremo evocare in quasi qualsiasi momento il nostro destriero La soluzione è "Horse Whistle - Summon and Follow" di PushTheWinButton, che a sua volta è una conversione di una mod dell'Oblivion originale. Aggiunge una funzione molto utile che permette di ordinare al nostro destriero di seguirci o aspettare in una determinata posizione, con la possibilità anche di richiamarlo con un fischio, anche da grandi distanze. Ovviamente l'autore ha imposto dei limiti e non è possibile usare questi comandi in città, nel reame di Oblivion e in altre aree dove non avrebbe senso spostarsi a cavallo.

Simple Faster Horses Rimanendo in tema, un'altra mod molto utile è "Simple Faster Horses" di StefN, che mira a risolvere un altro elemento non particolarmente apprezzato dai fan di Oblivion, ovvero la velocità dei cavalli, che generalmente sono più lenti del nostro personaggio mentre scatta. Il nome della mod dice già tutto: aggiunge 10 di velocità a tutti i destrieri presenti nel gioco, in modo da mitigare il problema o quantomeno di trasformare questi bradipi in dei ronzini, renendo l'esplorazione del mondo di gioco sicuramente più piacevole.