Call of Duty: Black Ops 6 potrebbe essere il gioco di maggiore incasso in assoluto per la serie

Per la precisione, nel profilo si leggeva che Sawant ha lavorato a supporto del team per "Black Ops 6, il gioco dai maggiori incassi per Activision , con dati di tracciamento sui trend di coinvolgimento dei giocatori, metriche sul completamento del gioco e andamento dei ricavi".

La questione è dubbia, anche perché la fonte non sembra sia raggiungibile al momento: come è stato riportato da varie fonti, tra le quali anche il solito Timur222 su X e TweakTown, sembra che il profilo LinkedIn di Rohan Sawant, analytics engineer che ha collaborato con Activision Blizzard, riportasse questa informazione.

Non sono stati diffusi dati ufficiali né annunci al riguardo, ma in base a quanto era riferito da un curriculum su LinkedIn c'è la possibilità che Call of Duty: Black Ops 6 sia il capitolo della serie con i maggiori incassi rilevati finora.

Un'informazione non ufficiale

Il fatto che l'informazione risulti rimossa impedisce di verificare la questione, e tale cancellazione potrebbe essere interpretata in varie maniere, da un possibile errore al fatto che si tratti di un'informazione riservata che non deve essere resa pubblica, almeno per il momento.



D'altra parte, anche il modo in cui è strutturata l'affermazione potrebbe aprirsi a diverse interpretazioni, considerando che non viene specificato che si tratta del gioco dai maggiori incassi in assoluto, o storicamente per la serie, dunque potrebbe trattarsi di un dato relativo al periodo recente.

In ogni caso, è chiaro che un gioco come Call of Duty: Black Ops 6 dev'essere stato un grande successo sul mercato: lo stesso CEO di Microsoft, Satya Nadella, l'aveva definito il "più grande lancio di Call of Duty di sempre", a significare dei numeri importanti già nella finestra di uscita del gioco, avendo peraltro stabilito il record di giocatori connessi al day one.

Proprio nelle ore scorse è emersa un'analisi sul fatto se Call of Duty su Game Pass sia stata una scommessa vincente o meno, ma sembra che il nuovo capitolo, di per sé, sia stato comunque un grande successo a prescindere dalle conseguenze sul servizio in abbonamento di Microsoft.

Per quanto riguarda gli ultimi dati specifici, questi risalgono ai ricavi della serie Call of Duty in generale nel 2022, quando il franchise aveva portato 31 miliardi di dollari nelle casse di Activision, ma dopo tale anno ci sono stati altri due titoli della serie: Modern Warfare 3 e il recente Black Ops 6, oltre alle micro-transazioni provenienti da Warzone.