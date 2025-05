Un leak svela l'arrivo di due bundle di PS5 con Call of Duty: Black Ops 6

Stando ai dettagli condivisi sulle pagine del portale francese dealabs, uno dei due pacchetti includerà una PS5 in formato standard e l'altro la versione Digital, senza lettore blu-ray. In entrambi i casi, il titolo di Activision e Microsoft sarà compreso sotto forma di codice digitale da riscattare sul PlayStation Store.

Il noto leaker billbil-kun è tornato alla carica stamani, svelando in anticipo l'arrivo di due nuovi bundle PS5 Slim che includono una copia di Call of Duty: Black Ops 6 .

Prezzi e possibile periodo di uscita

Secondo le fonti di billbil-kun, il lancio dei due bundle in Europa e Nord America dovrebbe avvenire nei prossimi giorni o settimane, forse a fine mese per il lancio dei Days of Play e l'inizio della Stagione 4 di Black Ops 6, con un prezzo stimato di 499,99 euro per quello con PS5 Standard e di 449,99 euro per quello con PS5 Digital.

I prezzi suggeriti non ci convincono del tutto e in particolare quello di PS5 Digital sembra fin troppo conveniente per via dell'aumento di prezzo a 499,99 euro annunciato poche settimane fa. Tuttavia, se confermato sarebbe sicuramente un'ottima mossa da parte di Sony, considerando anche i recenti rincari delle console Xbox.

Uno scatto da Call of Duty: Black Ops 6

billbil-kun è considerata una fonte estremamente affidabile e che raramente sbaglia un colpo, ma a ogni modo è meglio prenderete tutte queste informazioni con le molle in attesa di un'eventuale conferma ufficiale da parte di Sony.