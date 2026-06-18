My Hero Academia: All's Justice è stato annunciato per Nintendo Switch 2, con trailer e data di uscita

Bandai Namco e gli sviluppatori di Byking hanno confermato che My Hero Academia: All's Justice arriverà anche su Nintendo Switch 2, con debutto fissato al 3 settembre in Giappone e al 4 settembre nel resto del mondo, Italia inclusa. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer, visibile qui sotto.

Oltre alla versione digitale, il gioco sarà disponibile anche in edizione fisica tramite scheda con chiave di gioco, ovvero una card che richiede il download dei file tramite Internet.