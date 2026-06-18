My Hero Academia: All's Justice è stato annunciato per Nintendo Switch 2, con trailer e data di uscita

Bandai Namco e gli sviluppatori di Byking hanno confermato che My Hero Academia: All's Justice arriverà anche su Nintendo Switch 2, con debutto fissato al 3 settembre in Giappone e al 4 settembre nel resto del mondo, Italia inclusa. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer, visibile qui sotto.
Oltre alla versione digitale, il gioco sarà disponibile anche in edizione fisica tramite scheda con chiave di gioco, ovvero una card che richiede il download dei file tramite Internet.
In arrivo anche un aggiornamento gratuito con un mini‑gioco
My Hero Academia: All's Justice è già disponibile da febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam). L'uscita su Switch 2 coinciderà con un aggiornamento gratuito per tutte le piattaforme, che introdurrà un mini‑gioco in stile Pac‑Man proposto in 10 varianti differenti.
All's Justice è un picchiaduro in arene tridimensionali ambientato durante l'arco conclusivo della serie. Il gameplay ruota attorno a scontri tra squadre di tre personaggi, con la possibilità di alternare liberamente i membri del team e combinare le loro abilità per eseguire attacchi coordinati e manovre sinergiche. Ecco la nostra recensione.
A questa struttura si affianca la modalità Team Up Mission, che permette di esplorare liberamente la città insieme agli studenti della Classe 1‑A. I giocatori possono collaborare per completare missioni, sessioni di allenamento e attività secondarie distribuite su una mappa di grandi dimensioni, ricca di personaggi da incontrare e collezionabili da scoprire.
La modalità Storia offre invece un'esperienza più narrativa, consentendo di rivivere la battaglia finale di My Hero Academia con il giocatore al centro dell'azione. Una volta completata la Team Up Mission, si sbloccano ulteriori modalità: la Archive Battle, che permette di rigiocare le sequenze preferite, e l'Hero's Diary, una sezione dedicata ad approfondire i membri della Classe 1‑A attraverso storie esclusive e missioni personali.
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