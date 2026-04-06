My Hero Academia: United Survival è stato annunciato per iOS e Android da KLab Games: si tratta di un nuovo mobile game basato sulla celebre serie creata da Kohei Horikoshi, in arrivo nel corso di quest'anno.

Si tratta di un progetto che arriva da lontano, nel senso che è stato presentato per la prima volta ben quattro anni fa, quando KLab ha acquisito i diritti di My Hero Academia appunto per reallizzare un gioco che ne riprendesse le storie e i personaggi.

Il teaser che il team di sviluppo ha pubblicato, e che trovate qua sotto, non rivela purtroppo assolutamente nulla sul tipo di esperienza che My Hero Academia: United Survival proverà a proporre.

Immaginiamo tuttavia che il titolo riprenderà formule ben collaudate presso l'ampio pubblico delle produzioni free-to-play su iOS e Android, come ad esempio una struttura RPG tattica con tanti automatismi.