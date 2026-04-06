My Hero Academia: United Survival è stato annunciato per iOS e Android da KLab Games: si tratta di un nuovo mobile game basato sulla celebre serie creata da Kohei Horikoshi, in arrivo nel corso di quest'anno.
Si tratta di un progetto che arriva da lontano, nel senso che è stato presentato per la prima volta ben quattro anni fa, quando KLab ha acquisito i diritti di My Hero Academia appunto per reallizzare un gioco che ne riprendesse le storie e i personaggi.
Il teaser che il team di sviluppo ha pubblicato, e che trovate qua sotto, non rivela purtroppo assolutamente nulla sul tipo di esperienza che My Hero Academia: United Survival proverà a proporre.
Immaginiamo tuttavia che il titolo riprenderà formule ben collaudate presso l'ampio pubblico delle produzioni free-to-play su iOS e Android, come ad esempio una struttura RPG tattica con tanti automatismi.
Midoriya, Bakugo e Todoroki al centro
Con l'anime di My Hero Academia ormai concluso, United Survival riprenderà probabilmente la trama dall'inizio e il teaser si concentra in particolare su tre personaggi: Izuki Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Dodoroki.
Saranno dunque probabilmente loro le figure centrali di questo nuovo tie-in, che punterà a capitalizzare ancora una volta l'enorme popolarità dell'opera di Horikoshi per dar vita a un mobile game che sia capace di coinvolgere milioni di giocatori su iOS e Android.
Come detto, il lancio di My Hero Academia: United Survival è previsto per il 2026 su App Store e Google Play.