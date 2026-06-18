Google Pixel 10 è in super offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma

Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,3" con formato 20:9 e risoluzione di 1080 x 2424 pixel . Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento variabile da 60 a 120 Hz .

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Google Pixel 10 : l'offerta prevede uno sconto attivo del 39% (-350€) per un costo totale e finale d'acquisto di 549€ (minimo storico) . Acquistalo direttamente tramite questo link , o accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Amazon mette a disposizione anche la possibilità di effettuare l'acquisto a rate a tasso zero. Al suo interno trova spazio il nuovo processore Google Tensor G5 , progettato per offrire maggiore efficienza, funzionalità basate sull'intelligenza artificiale e un'esperienza fluida in ogni situazione.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

A protezione dello schermo è presente il resistente Corning Gorilla Glass Victus 2. Dal punto di vista fotografico, il Pixel 10 integra una fotocamera principale da 48 MP con apertura f/1.7, affiancata da un sensore ultragrandangolare da 13 MP e da un teleobiettivo da 10,8 MP con zoom ottico 5x e zoom digitale fino a 20x.

Per selfie e videochiamate è disponibile una fotocamera frontale da 10,5 MP con campo visivo ultra-grandangolare di 95 gradi. La batteria da 4.935 mAh supporta la ricarica rapida cablata da 30 W, che consente di raggiungere il 50% in circa 30 minuti. È presente anche la ricarica wireless tramite sistema magnetico Pixelsnap fino a 15 W.