Lo smartphone Xiaomi 17T con REDMI Pad 2 è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il bundle con lo smartphone Xiaomi 17T e il tablet REDMI Pad 2 a 800,90 € rispetto al prezzo mediano di 999,80 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Di seguito trovi anche altre colorazioni tra cui scegliere: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche dello smartphone
Questo smartphone è alimentato dal processore Dimensity 8500-Ultra di MediaTek, mentre la batteria ha una capacità di 6.500 mAh con un'autonomia fino a 17,2 ore (di utilizzo continuo). Supporta inoltre la ricarica rapida e raggiunge il 100% in 58 minuti.
Inoltre, è presente il teleobiettivo Leica con zoom AI Ultra fino a 120x per scatti nitidi da vicino e da lontano, zoom ottico 5x e zoom lossless di livello ottico 10x per un'esperienza versatile. Nel complesso è uno smartphone che garantisce ottime prestazioni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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