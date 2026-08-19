No More Heroes 3 è in super promo su Instant Gaming: la versione Steam oggi la paghi pochissimo

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Questa volta dovrà affrontare dieci tra i combattenti più pericolosi della galassia e scalare nuovamente la classifica dei supereroi galattici per fermare il malvagio Principe FU e il suo esercito di alieni intenzionati a conquistare la Terra.