No More Heroes 3 è in super promo su Instant Gaming: la versione Steam oggi la paghi pochissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare drasticamente il prezzo di No More Heroes 3: l'offerta prevede uno sconto attivo del 97% per un costo totale e finale di 1,33€ (IVA inclusa). Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: No More Heroes 3 riporta in scena Travis Touchdown, l'assassino otaku protagonista della serie, pronto a tornare nel Giardino della follia con la sua inseparabile Beam Katana.
Questa volta dovrà affrontare dieci tra i combattenti più pericolosi della galassia e scalare nuovamente la classifica dei supereroi galattici per fermare il malvagio Principe FU e il suo esercito di alieni intenzionati a conquistare la Terra.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'avventura propone un sistema di combattimento hack and slash frenetico, nel quale Travis può concatenare numerose combo utilizzando la Beam Katana e affrontare avversari sempre più impegnativi. Le battaglie classificate tornano quindi al centro dell'esperienza, accompagnate da scontri contro boss particolari e pericolosi che metteranno alla prova le abilità del protagonista.
Il gioco offre inoltre un comparto tecnico pensato per garantire un'esperienza fluida, con grafica Full HD e azione a 60 FPS. Una delle principali novità riguarda però l'esplorazione: oltre alla celebre Santa Destroy, Travis può visitare quattro nuove ambientazioni, ricche di missioni e combattimenti. Qui la nostra recensione.