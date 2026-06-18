Il director di Final Fantasy 7 Revelation ha già finito il gioco 40 volte e piange sempre nello stesso punto

Il director, Naoki Hamaguchi , ha parlato con la testata brasiliana Omelete e ha raccontato quali sono state le sue esperienze nel corso delle partite col GDR d'azione.

Final Fantasy 7 Revelation sarà pubblicato nella primavera 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Il team ha meno di un anno per rifinire l'opera ma già ora è possibile giocare dall'inizio alla fine.

Le parole di Hamaguchi su Final Fantasy 7 Revelation

Hamaguchi ha prima di tutto svelato di aver già completato l'opera 40 volte e che c'è una specifica scena che ogni volta lo porta alle lacrime. Ovviamente non dice nel dettaglio quale sia (sarebbe un grosso spoiler) ma dà qualche suggerimento al riguardo.

"C'è questa scena che è alquanto essenziale per la storia di Final Fantasy 7 nella quale Cloud vive un momento di introspezione e scopre la propria identità, e in che modo questo si lega a Zack e Aerith", spiega Hamaguchi. "Penso che il modo in cui abbiamo realizzato tale scena in Revelation sia davvero ottimo e non vediamo l'ora di mostrarla ai fan".

Ha aggiunto: "Ho finito Revelation circa 40 volte e ogni volta quella scena introspettiva con Cloud mi ha fatto piangere". Non possiamo avere la certezza di quale sia questa scena, visto che questa trilogia remake espande enormemente l'opera originale, inserendo anche elementi non presenti nel titolo del 1997.

Dovremo attendere il prossimo anno e scoprirlo giocando. Ricordiamo poi che Final Fantasy 7 Revelation potrebbe ricevere dei DLC dopo il lancio, forse incentrati sugli spin-off.