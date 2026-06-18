Il gioco più venduto del momento in Giappone non arriverà in Occidente

Famitsu ha reso disponibili le stime di vendita per i giochi in formato fisico sul suolo giapponese, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 14 giugno.
La classifica vede in cima un videogioco di una serie amatissima in Giappone e che, ancora una volta, è stato in grado di vendere moltissimo al lancio, ma non arriverà in Occidente.
I giochi e le console più venduti in Giappone
Ecco la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel periodo di riferimento:
- [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 100.976 / Nuovo
- [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 37.888 / 1.347.070
- [NS2] eFootball Kick-Off - 8.143 / 28.190
- [NS2] Pokemon Pokopia - 7.781 / 1.056.982
- [PS5] Astro Bot - 6.533 / 110.250
- [NS2] Mario Kart World - 5.042 / 2.970.496
- [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 4.249 / 64.802
- [NS2] Final Fantasy 7 Rebirth - 4.169 / 34.826
- [NS2] Inazuma Eleven: Victory Road - Nintendo Switch 2 Edition - 3.544 / Nuovo
- [NSW] Minecraft - 3.379 / 4.222.322
Powerful Pro Baseball è una serie di giochi di baseball dal taglio cartoon, di grande successo in Giappone nel quale il baseball è uno degli sport più amati. Il gioco però non è previsto per il mercato occidentale, sebbene sia chiaramente di qualità, poiché si tratta di un'opera profondamente giapponese e che non pare attirare grande attenzione fuori dalla patria. WBSC eBASEBALL: POWER PROS venne pubblicato nel 2023 su PS4 e Nintendo Switch, ma oramai non è più disponibile all'acquisto sui rispettivi store digitali.
Ecco infine la lista delle console più vendute:
- Switch 2 - 25.793
- PS5 Digital Edition - 6.610
- Switch Lite - 2.445
- Switch OLED - 1.831
- PS5 Pro - 1.257
- Switch - 657
- Xbox Series X Digital Edition - 329
- PS5 - 317
- Xbox Series X - 129
- Xbox Series S - 117
Senza sorprese, solo Nintendo Switch 2 segnala cifre significative.
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