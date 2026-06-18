Il gioco più venduto del momento in Giappone non arriverà in Occidente

I giochi e le console più venduti in Giappone

Ecco la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel periodo di riferimento:

[NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 100.976 / Nuovo [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 37.888 / 1.347.070 [NS2] eFootball Kick-Off - 8.143 / 28.190 [NS2] Pokemon Pokopia - 7.781 / 1.056.982 [PS5] Astro Bot - 6.533 / 110.250 [NS2] Mario Kart World - 5.042 / 2.970.496 [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 4.249 / 64.802 [NS2] Final Fantasy 7 Rebirth - 4.169 / 34.826 [NS2] Inazuma Eleven: Victory Road - Nintendo Switch 2 Edition - 3.544 / Nuovo [NSW] Minecraft - 3.379 / 4.222.322

Powerful Pro Baseball è una serie di giochi di baseball dal taglio cartoon, di grande successo in Giappone nel quale il baseball è uno degli sport più amati. Il gioco però non è previsto per il mercato occidentale, sebbene sia chiaramente di qualità, poiché si tratta di un'opera profondamente giapponese e che non pare attirare grande attenzione fuori dalla patria. WBSC eBASEBALL: POWER PROS venne pubblicato nel 2023 su PS4 e Nintendo Switch, ma oramai non è più disponibile all'acquisto sui rispettivi store digitali.

Ecco infine la lista delle console più vendute:

Switch 2 - 25.793

PS5 Digital Edition - 6.610

Switch Lite - 2.445

Switch OLED - 1.831

PS5 Pro - 1.257

Switch - 657

Xbox Series X Digital Edition - 329

PS5 - 317

Xbox Series X - 129

Xbox Series S - 117

Senza sorprese, solo Nintendo Switch 2 segnala cifre significative.