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Il gioco più venduto del momento in Giappone non arriverà in Occidente

Attualmente, in cima alla classifica dei giochi più venduti in Giappone, siede un videogioco adorato in terra nipponica ma che non arriverà in Occidente.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/06/2026
Due personaggi di Tomodachi Life: Una vita da sogno

Famitsu ha reso disponibili le stime di vendita per i giochi in formato fisico sul suolo giapponese, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 14 giugno.

La classifica vede in cima un videogioco di una serie amatissima in Giappone e che, ancora una volta, è stato in grado di vendere moltissimo al lancio, ma non arriverà in Occidente.

I giochi e le console più venduti in Giappone

Ecco la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel periodo di riferimento:

  1. [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 100.976 / Nuovo
  2. [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 37.888 / 1.347.070
  3. [NS2] eFootball Kick-Off - 8.143 / 28.190
  4. [NS2] Pokemon Pokopia - 7.781 / 1.056.982
  5. [PS5] Astro Bot - 6.533 / 110.250
  6. [NS2] Mario Kart World - 5.042 / 2.970.496
  7. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 4.249 / 64.802
  8. [NS2] Final Fantasy 7 Rebirth - 4.169 / 34.826
  9. [NS2] Inazuma Eleven: Victory Road - Nintendo Switch 2 Edition - 3.544 / Nuovo
  10. [NSW] Minecraft - 3.379 / 4.222.322

Powerful Pro Baseball è una serie di giochi di baseball dal taglio cartoon, di grande successo in Giappone nel quale il baseball è uno degli sport più amati. Il gioco però non è previsto per il mercato occidentale, sebbene sia chiaramente di qualità, poiché si tratta di un'opera profondamente giapponese e che non pare attirare grande attenzione fuori dalla patria. WBSC eBASEBALL: POWER PROS venne pubblicato nel 2023 su PS4 e Nintendo Switch, ma oramai non è più disponibile all'acquisto sui rispettivi store digitali.

Il bundle con Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia è ufficiale Il bundle con Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia è ufficiale

Ecco infine la lista delle console più vendute:

  • Switch 2 - 25.793
  • PS5 Digital Edition - 6.610
  • Switch Lite - 2.445
  • Switch OLED - 1.831
  • PS5 Pro - 1.257
  • Switch - 657
  • Xbox Series X Digital Edition - 329
  • PS5 - 317
  • Xbox Series X - 129
  • Xbox Series S - 117

Senza sorprese, solo Nintendo Switch 2 segnala cifre significative.

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