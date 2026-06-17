Il bundle con Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia è ufficiale

Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia saranno disponibili in un bundle appena annunciato ufficialmente da Nintendo: disponibile in Europa a partire dal 2 luglio, il pacchetto includerà la console e una copia digitale del gioco.

Si tratta senz'altro di un abbinamento atteso: grazie alla presenza dei popolarissimi Pokémon, di una grafica piena di colori e di un gameplay rilassante, Pokopia si pone come uno dei più grandi successi di Switch 2 e offrirlo in bundle spingerà sicuramente le vendite della piattaforma.

Catapultati in un mondo apparentemente abbandonato, nel gioco dovremo metterci al comando di un Ditto appena risvegliatosi da un lungo sonno, che decide di utilizzare le proprie capacità di trasformazione per donare nuovamente vita a questo ecosistema.

L'esperienza di Pokémon Pokopia, peraltro, si espanderà grazie a nuovi contenuti sia gratuiti che a pagamento, come il Pass Espansione che vedrà ad agosto l'arrivo del DLC Fondale Bolleblub e di ulteriori novità.