Il bundle con Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia è ufficiale

Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia saranno disponibili in un bundle appena annunciato ufficialmente da Nintendo: disponibile in Europa a partire dal 2 luglio, il pacchetto includerà la console e una copia digitale del gioco.
Si tratta senz'altro di un abbinamento atteso: grazie alla presenza dei popolarissimi Pokémon, di una grafica piena di colori e di un gameplay rilassante, Pokopia si pone come uno dei più grandi successi di Switch 2 e offrirlo in bundle spingerà sicuramente le vendite della piattaforma.
Catapultati in un mondo apparentemente abbandonato, nel gioco dovremo metterci al comando di un Ditto appena risvegliatosi da un lungo sonno, che decide di utilizzare le proprie capacità di trasformazione per donare nuovamente vita a questo ecosistema.
L'esperienza di Pokémon Pokopia, peraltro, si espanderà grazie a nuovi contenuti sia gratuiti che a pagamento, come il Pass Espansione che vedrà ad agosto l'arrivo del DLC Fondale Bolleblub e di ulteriori novità.
Una spinta necessaria
Il rallentamento delle vendite di Nintendo Switch 2 in Giappone ha probabilmente convinto l'azienda nipponica a puntare su pacchetti come il bundle appena annunciato, essenziali al fine di spingere i numeri della base installata.
La scelta di Pokémon Pokopia, da questo punto di vista, testimonia l'intenzione di Nintendo di consolidare il proprio posizionamento all'interno del genere "cozy", che negli ultimi anni è stato protagonista di una crescita sostanziale.
Ulteriori dettagli sul bundle, a cominciare ovviamente dal prezzo, li scopriremo nei prossimi giorni.
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