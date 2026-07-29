Pokémon Pokopia annuncia la data della Parte 1 del Pass Espansione

The Pokémon Company ha annunciato la data di uscita della Parte 1 del Pass Espansione di Pokémon Pokopia: il DLC, intitolato Fondale Bolleblub, sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 5 agosto, in concomitanza con l'aggiornamento alla versione 2.0.0.
Fondale Bolleblub si presenta come il primo dei tre contenuti aggiuntivi in arrivo per Pokémon Pokopia e ci consentirà di esplorare un'inedita città sottomarina dove potremo costruire, esplorare e collaborare con tanti nuovi Pokémon.
All'interno di questa nuova zona sarà possibile coltivare angurie grazie all'aiuto dei Pokémon con specialità Acqua, mentre i Pokémon dotati della specialità Generatore potranno alimentare macchinari come le fabbriche di bolle o attivare i lampioni della città.
L'espansione introdurrà inoltre nuovi abiti e accessori per i personaggi, potenziamenti per le mosse, alimenti preparati e nuove opportunità di esplorazione, con anche la possibilità di costruire un sottomarino.
Arriva anche l'aggiornamento 2.0.0
Disponibile da alcuni giorni anche in bundle con Nintendo Switch 2, Pokémon Pokopia continua dunque a crescere e la prima parte del Pass Espansione, come detto, debutterà in contemporanea con la pubblicazione dell'aggiornamento 2.0.0.
Fra le novità più interessanti dell'update c'è senza dubbio la possibilità di imparare la mossa Sub: una volta appresa, i giocatori potranno nuotare insieme ai Pokémon di tipo Acqua e costruire direttamente nelle aree sommerse.
The Pokémon Company ha annunciato che la Parte 2 del Pass Espansione di Pokémon Pokopia arriverà entro la fine di quest'anno.