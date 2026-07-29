Gemini per Google Docs si evolve: ora legge i commenti, propone modifiche e aiuta a gestire i feedback

Google continua ad ampliare le funzionalità di Gemini all'interno di Google Docs, introducendo nuovi strumenti dedicati alla gestione dei commenti e della collaborazione sui documenti.
Dopo aver aggiunto la possibilità di creare immagini, diagrammi e infografiche direttamente nell'editor, l'intelligenza artificiale è ora in grado di leggere, interpretare e utilizzare i commenti inseriti dai collaboratori per offrire un supporto ancora più completo durante la revisione dei testi.
Le nuove capacità permettono a Gemini di analizzare le discussioni presenti in un documento, individuare gli argomenti principali, evidenziare le attività da completare e mettere in risalto eventuali questioni ancora irrisolte che potrebbero rallentare il lavoro del team. In questo modo gli utenti possono ottenere rapidamente una panoramica del feedback ricevuto.
Cos'altro può fare Gemini in Google Docs?
L'assistente può inoltre preparare nuovi commenti da inserire nel documento oppure generare osservazioni e suggerimenti utili per migliorare il contenuto.
Google precisa che queste proposte non vengono pubblicate automaticamente: sarà sempre l'utente a decidere se confermarle o modificarle prima dell'invio. Le novità includono anche la possibilità di rispondere alle conversazioni già aperte nei commenti e di inserire nelle risposte file provenienti da Google Drive.
Gemini può inoltre analizzare il feedback lasciato dai collaboratori e proporre modifiche al documento che tengano conto delle osservazioni ricevute. Anche in questo caso nessuna modifica viene applicata automaticamente: l'intelligenza artificiale prepara soltanto una bozza che potrà essere approvata o rifiutata dall'utente.
Come accedere alle nuove funzione di Gemini in Google Docs
Le nuove funzioni sono accessibili attraverso il pannello laterale di Gemini in Google Docs oppure tramite la barra inferiore contrassegnata dall'icona dell'assistente. Google spiega inoltre che l'IA potrà suggerire in modo proattivo alcune azioni, come la creazione di un riepilogo dei commenti oppure la generazione automatica di una risposta nelle discussioni ancora aperte.
Il rilascio delle nuove funzionalità è iniziato oggi e avverrà gradualmente, con una distribuzione che potrebbe richiedere fino a 15 giorni per raggiungere tutti gli utenti idonei.
Le nuove capacità sono destinate agli utenti dei piani Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, AI Expanded Access, oltre agli abbonati Google AI Pro e Google AI Ultra.