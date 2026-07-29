Gemini per Google Docs si evolve: ora legge i commenti, propone modifiche e aiuta a gestire i feedback

Google continua ad ampliare le funzionalità di Gemini all'interno di Google Docs, introducendo nuovi strumenti dedicati alla gestione dei commenti e della collaborazione sui documenti.

Dopo aver aggiunto la possibilità di creare immagini, diagrammi e infografiche direttamente nell'editor, l'intelligenza artificiale è ora in grado di leggere, interpretare e utilizzare i commenti inseriti dai collaboratori per offrire un supporto ancora più completo durante la revisione dei testi.

Le nuove capacità permettono a Gemini di analizzare le discussioni presenti in un documento, individuare gli argomenti principali, evidenziare le attività da completare e mettere in risalto eventuali questioni ancora irrisolte che potrebbero rallentare il lavoro del team. In questo modo gli utenti possono ottenere rapidamente una panoramica del feedback ricevuto.