Il mouse da gaming Logitech G203 è scontatissimo su Amazon: lo trovi (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del mouse da gaming Logitech G203: l'offerta prevede uno sconto attivo del 46% per un costo totale e finale di 18,99€ (poco più di 1€ rispetto al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Dotato di un sensore con fino a 8.000 DPI, permette di rilevare ogni movimento con grande accuratezza e di adattare la sensibilità alle proprie preferenze. Attraverso il software Logitech G HUB è possibile personalizzare le impostazioni e scegliere rapidamente tra 5 livelli DPI, passando da una configurazione all'altra in base alle diverse esigenze di gioco.