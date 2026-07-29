Il mouse da gaming Logitech G203 è scontatissimo su Amazon: lo trovi (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del mouse da gaming Logitech G203: l'offerta prevede uno sconto attivo del 46% per un costo totale e finale di 18,99€ (poco più di 1€ rispetto al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Dotato di un sensore con fino a 8.000 DPI, permette di rilevare ogni movimento con grande accuratezza e di adattare la sensibilità alle proprie preferenze. Attraverso il software Logitech G HUB è possibile personalizzare le impostazioni e scegliere rapidamente tra 5 livelli DPI, passando da una configurazione all'altra in base alle diverse esigenze di gioco.
Ulteriori dettagli sul mouse
Il mouse integra inoltre il sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB, capace di offrire effetti luminosi personalizzabili con circa 16,8 milioni di colori. Grazie al software Logitech G HUB è possibile selezionare animazioni ed effetti già disponibili oppure creare combinazioni personalizzate per rendere la propria postazione ancora più coinvolgente.
Il design del Logitech G203 riprende una forma classica apprezzata dai giocatori, pensata per garantire comfort e controllo anche durante lunghe sessioni. Il layout con 6 pulsanti programmabili permette di configurare ogni comando secondo le proprie necessità, semplificando le azioni più frequenti e offrendo maggiore versatilità.
I pulsanti principali utilizzano inoltre un sistema di tensionamento meccanico con molle in metallo, progettato per assicurare una risposta precisa, una maggiore durata nel tempo e una sensazione di utilizzo sempre affidabile.