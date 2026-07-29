HONOR divulga tutte le specifiche della fotocamera del Robot Phone: il debutto dello smartphone è vicino

HONOR ha svelato nuovi dettagli dedicati al comparto fotografico del Robot Phone, smartphone il cui debutto ufficiale è previsto per il 12 agosto. Dopo essere stato mostrato in diverse occasioni internazionali, tra cui il MWC 2026 di Barcellona, il Festival di Cannes e il Festival del Cinema di Shanghai, il dispositivo si prepara al lancio commerciale con un sistema fotografico particolarmente evoluto. Le novità sono state presentate durante un evento dedicato alle tecnologie di imaging organizzato a Hengdian, nella provincia cinese dello Zhejiang. In questa occasione HONOR ha annunciato anche una collaborazione con ARRI, azienda tedesca specializzata nella produzione di apparecchiature cinematografiche.

I dettagli più tecnici del comparto fotografico del Robot Phone di HONOR Robot Phone adotta una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è un'unità da 200 MP con formato 1/1,28 pollici, apertura f/1.6 e stabilizzazione tramite gimbal a tre assi. A completare il comparto trovano posto una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP. Honor Robot Phone torna a far parlare di sé: un nuovo leak svela i dettagli della scheda tecnica L'intero sistema è gestito dal nuovo processore proprietario Honor Yuguang H1, sviluppato internamente per l'elaborazione delle immagini. Il chip lavora insieme a un motore dedicato al gimbal del peso di 2,6 grammi, che secondo l'azienda risulta più compatto del 65% rispetto ai motori tradizionali e offre una densità di coppia superiore del 35%. Tra le funzioni disponibili figurano un sistema di elaborazione in tempo reale che gestisce automaticamente bilanciamento del bianco, esposizione, tonalità, riduzione dei riflessi e miglioramento dei dettagli sulle tre fotocamere, oltre alla tecnologia AIMAGE 2.0, studiata per migliorare la stabilizzazione durante le riprese.