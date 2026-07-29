HONOR divulga tutte le specifiche della fotocamera del Robot Phone: il debutto dello smartphone è vicino

HONOR ha svelato nuovi dettagli dedicati al comparto fotografico del Robot Phone, smartphone il cui debutto ufficiale è previsto per il 12 agosto. Dopo essere stato mostrato in diverse occasioni internazionali, tra cui il MWC 2026 di Barcellona, il Festival di Cannes e il Festival del Cinema di Shanghai, il dispositivo si prepara al lancio commerciale con un sistema fotografico particolarmente evoluto.
Le novità sono state presentate durante un evento dedicato alle tecnologie di imaging organizzato a Hengdian, nella provincia cinese dello Zhejiang. In questa occasione HONOR ha annunciato anche una collaborazione con ARRI, azienda tedesca specializzata nella produzione di apparecchiature cinematografiche.
I dettagli più tecnici del comparto fotografico del Robot Phone di HONOR
Robot Phone adotta una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è un'unità da 200 MP con formato 1/1,28 pollici, apertura f/1.6 e stabilizzazione tramite gimbal a tre assi. A completare il comparto trovano posto una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP.
L'intero sistema è gestito dal nuovo processore proprietario Honor Yuguang H1, sviluppato internamente per l'elaborazione delle immagini. Il chip lavora insieme a un motore dedicato al gimbal del peso di 2,6 grammi, che secondo l'azienda risulta più compatto del 65% rispetto ai motori tradizionali e offre una densità di coppia superiore del 35%.
Tra le funzioni disponibili figurano un sistema di elaborazione in tempo reale che gestisce automaticamente bilanciamento del bianco, esposizione, tonalità, riduzione dei riflessi e miglioramento dei dettagli sulle tre fotocamere, oltre alla tecnologia AIMAGE 2.0, studiata per migliorare la stabilizzazione durante le riprese.
I benefici dell'integrazione con ARRI per HONOR Robot Phone
L'integrazione con ARRI introduce inoltre il supporto alla codifica video Log-C, ai file LUT per il color grading e alla possibilità di bloccare manualmente parametri come fuoco, esposizione e bilanciamento del bianco. Il sistema supporta anche il trasferimento dei dati relativi ai movimenti della fotocamera, riprendendo alcune caratteristiche tipiche dei flussi di lavoro cinematografici. HONOR ha confermato che queste tecnologie saranno adottate anche nei futuri smartphone del marchio.
Il Robot Phone nasce da un concept caratterizzato da un braccio meccanico estraibile integrato nel modulo fotografico, evolutosi in un prodotto commerciale con funzionalità come AI Object Tracking e AI SpinShot. Secondo le indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con il chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 e avere un prezzo stimato intorno ai 1.600€.