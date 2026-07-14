Honor Robot Phone torna a far parlare di sé: un nuovo leak svela i dettagli della scheda tecnica

Honor Robot Phone torna al centro dell'attenzione grazie a nuove indiscrezioni che approfondiscono le sue caratteristiche tecniche in vista del debutto commerciale previsto per il mese di agosto in Cina. Dopo essere stato presentato come concept durante il Mobile World Congress 2026, il dispositivo sembra ormai pronto a trasformarsi in uno smartphone destinato alla vendita.
Le nuove informazioni, diffuse dal noto leaker Digital Chat Station, confermano che il dispositivo sarà collocato nella fascia premium del mercato. Al suo interno dovrebbe trovare posto il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Display e autonomia dell'Honor Robot Phone
Per quanto riguarda il display, le indiscrezioni parlano di uno schermo compreso tra 6,3 e 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e cornici particolarmente ridotte su tutti i lati. Questa scelta consentirebbe di mantenere dimensioni relativamente compatte senza rinunciare a un'ampia superficie di visualizzazione. Anche l'autonomia dovrebbe essere uno dei punti di forza del dispositivo.
Honor Robot Phone dovrebbe infatti integrare una batteria da almeno 6.000 mAh. Considerando la presenza del particolare sistema fotografico con stabilizzazione meccanica, che richiede uno spazio interno maggiore rispetto alle fotocamere tradizionali, la capacità prevista risulta comunque molto elevata per uno smartphone di queste dimensioni.
La particolare configurazione fotografico dell'Honor Robot Phone
Il comparto fotografico rappresenta l'elemento più distintivo del progetto. La fotocamera principale dovrebbe utilizzare un sensore da 200 megapixel abbinato a un obiettivo con apertura f/1.6 e lunghezza focale equivalente di 23 mm.
A rendere unico il sistema sarà la stabilizzazione gimbal 4D integrata, supportata dalla tecnologia proprietaria Ailai di Honor, pensata per migliorare sia la qualità delle immagini sia le funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Secondo le indiscrezioni, questa soluzione anticiperà alcune delle innovazioni che arriveranno successivamente sulla serie Magic 9 Pro.
La configurazione fotografica dovrebbe essere completata da una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico con sensore da 200 megapixel, offrendo così un sistema estremamente versatile. Al momento non sono disponibili informazioni sul prezzo ufficiale.