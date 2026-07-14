Honor Robot Phone torna a far parlare di sé: un nuovo leak svela i dettagli della scheda tecnica

Le nuove informazioni, diffuse dal noto leaker Digital Chat Station , confermano che il dispositivo sarà collocato nella fascia premium del mercato. Al suo interno dovrebbe trovare posto il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 .

Robot Phone, lo smartphone con fotocamera rotante e gimbal, è realtà: ecco quando uscirà

Per quanto riguarda il display, le indiscrezioni parlano di uno schermo compreso tra 6,3 e 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e cornici particolarmente ridotte su tutti i lati. Questa scelta consentirebbe di mantenere dimensioni relativamente compatte senza rinunciare a un'ampia superficie di visualizzazione . Anche l'autonomia dovrebbe essere uno dei punti di forza del dispositivo.

La particolare configurazione fotografico dell'Honor Robot Phone

Il comparto fotografico rappresenta l'elemento più distintivo del progetto. La fotocamera principale dovrebbe utilizzare un sensore da 200 megapixel abbinato a un obiettivo con apertura f/1.6 e lunghezza focale equivalente di 23 mm.

A rendere unico il sistema sarà la stabilizzazione gimbal 4D integrata, supportata dalla tecnologia proprietaria Ailai di Honor, pensata per migliorare sia la qualità delle immagini sia le funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Secondo le indiscrezioni, questa soluzione anticiperà alcune delle innovazioni che arriveranno successivamente sulla serie Magic 9 Pro.

La configurazione fotografica dovrebbe essere completata da una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico con sensore da 200 megapixel, offrendo così un sistema estremamente versatile. Al momento non sono disponibili informazioni sul prezzo ufficiale.