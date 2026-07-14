Le cuffie HyperX Cloud III sono in promozione su AliExpress: puoi acquistarle scontate con il coupon dedicato

Questa tecnologia permette di percepire al meglio ogni dettaglio, dai suoni più dinamici dei videogiochi agli effetti audio durante film e contenuti multimediali .

Grazie alla caratteristica memory foam HyperX presente nell'archetto e nei cuscinetti auricolari, offrono una vestibilità morbida e confortevole, riducendo l'affaticamento anche dopo molte ore di utilizzo. Il comparto audio è stato migliorato con nuovi driver da 53 mm inclinati .

Su AliExpress, oggi, è possibile far calare di 11€ il prezzo delle cuffie HyperX Cloud III applicando il codice sconto ITVS011 per un costo totale e finale d'acquisto di 72,39€ . Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Grazie all'audio spaziale DTS con attivazione a vita, è possibile ottenere un ambiente sonoro 3D virtuale con una localizzazione più accurata dei rumori, migliorando l'immersione e il vantaggio competitivo. Il microfono aggiornato da 10 mm assicura comunicazioni vocali chiare e precise, grazie anche al filtro a rete integrato che riduce i rumori indesiderati.

Il LED di disattivazione permette di sapere immediatamente quando il microfono è spento. I comandi integrati consentono di regolare rapidamente il volume o attivare il mute. Dotate di una struttura resistente con telaio in alluminio, le HyperX Cloud III sono compatibili con PC, PS5, Xbox, Nintendo Switch, Mac e smartphone.