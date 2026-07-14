Uno sviluppatore indie ha usato le foto della moglie addormentata per il design di un boss

Lo sviluppatore indipendente thailandese JOJOJOJOSoft ha raccontato su Reddit da dove è nato il design di uno dei boss più disturbanti di Billy the Hero . Stiamo parlando di un boss grottesco a tre teste con delle mani che spuntano dalle bocche. Per realizzarlo, lo sviluppatore ha utilizzato alcune fotografie scattate alla moglie mentre dormiva , impiegando immagini del suo volto e delle sue mani come base per il corpo della creatura. Successivamente ha convertito le immagini in scala di grigi e ha aggiunto livelli di colore per definire luci e ombre.

Ispirazione ovunque

Per ottenere l'aspetto organico del mostro sono state inoltre utilizzate fotografie di cibo e carne cruda come texture, sulle quali sono stati disegnati dettagli aggiuntivi come vene, tendini e altri elementi anatomici. Una fase finale di color grading e l'aggiunta di tonalità rosse hanno completato il design definitivo del boss.

Il processo di creazione del boss

Lo sviluppatore ha spiegato anche il motivo della scelta. In Billy the Hero è presente un sistema di matrimonio e, per poter chiedere la mano di un personaggio, i giocatori devono recuperare un anello custodito proprio da questo guardiano. Con tono scherzoso, JOJOJOJOSoft ha commentato che il mostro è stato il nemico che ha richiesto più tempo per essere realizzato, visto che è nato da una relazione che dura da più di vent'anni.

L'idea ha suscitato tanto entusiasmo online, anche se molti si sono chiesti come l'abbia presa la donna. Lo sviluppatore ha però rassicurato tutti, spiegando che sua moglie è "una persona molto gentile" e che non porta rancore. A corredo del messaggio ha condiviso anche una foto ironica che la ritrae mentre lo calpesta con il piede.

La creatura realizzata con il cibo

JOJOJOJOSoft ha inoltre voluto esplicitare come ha usato l'IA nello sviluppo, un tema sempre più caldo: per l'upscaling delle immagini e per realizzare le prime bozze delle localizzazioni, ma il lavoro finale viene sempre revisionato e rifinito manualmente dal team di sviluppo. L'autore ha aggiunto di utilizzare spesso oggetti del mondo reale come riferimento per i nemici del gioco. Ad esempio una creatura è stata realizzata usando avanzi di pollo, patatine fritte e una crostata.

Tanti sforzi meritano che Billy the Hero sia aggiunto alla vostra lista dei desideri su Steam. Il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale.