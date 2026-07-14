Samsung Galaxy Tab A11+ è in offerta su AliExpress: applica questo coupon e risparmia sull'acquisto

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Samsung Galaxy Tab A11+ è un tablet pensato per offrire un equilibrio tra prestazioni, intrattenimento e praticità quotidiana, con un design elegante ispirato alla famiglia Galaxy. Il dispositivo integra un display TFT da 11 pollici con risoluzione WUXGA di 1920 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, progettata per garantire immagini fluide durante la visione di contenuti, la navigazione e il gaming.
Ulteriori dettagli sul tablet
Sotto la scocca troviamo un processore Octa-Core con frequenze fino a 2,5 GHz, affiancato da configurazioni con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria oppure 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno. La memoria può essere ampliata fino a 2 TB tramite scheda microSD.
La batteria da 7040 mAh supporta la ricarica rapida Super Fast Charging da 25 W, offrendo autonomia prolungata. Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP per videochiamate più definite.
Galaxy Tab A11+ dispone inoltre di quattro altoparlanti con tecnologia Dolby, Bluetooth 5.3, NFC, USB 2.0, jack audio da 3,5 mm e connettività Wi-Fi dual band