Samsung Galaxy Tab A11+ è in offerta su AliExpress: applica questo coupon e risparmia sull'acquisto

Su AliExpress, oggi, è disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto del Samsung Galaxy Tab A11+ applicando il codice sconto ITVS020 grazie al quale il costo del tablet calerà di 20€ per un costo finale di 172,05€. Puoi acquistarlo tramite questo link.

Samsung Galaxy Tab A11+ è un tablet pensato per offrire un equilibrio tra prestazioni, intrattenimento e praticità quotidiana, con un design elegante ispirato alla famiglia Galaxy. Il dispositivo integra un display TFT da 11 pollici con risoluzione WUXGA di 1920 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, progettata per garantire immagini fluide durante la visione di contenuti, la navigazione e il gaming.