Per Sony l'IA è "una tecnologia fondamentale a supporto della strategia" di PlayStation

Durante un recente incontro riguardante i Game & Network Services, gli executive di alto livello di SIE ovvero il CEO Hideaki Nihino, lo studio business CEO Hermen Hulst e il senior vice president of finanze Lynn Azar sono tornati a parlare dell'IA e della sua grande importanza per PlayStation come "tecnologia fondamentale a supporto della strategia" del gruppo.

In base a quanto riferito dagli executive in questione, l'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo non riguarda tanto il risparmio o l'efficienza economica, quanto piuttosto il miglioramento della qualità e della velocità dello sviluppo di videogiochi, che è un aspetto particolarmente positivo di questa tecnologia, secondo Sony.

"L'intelligenza artificiale è ormai profondamente integrata nei nostri processi di sviluppo e ne vediamo sempre più chiaramente l'impatto su esperienze di gioco più coinvolgenti, in cui i personaggi e i mondi sono arricchiti dalle potenzialità dell'intelligenza artificiale", hanno riferito i dirigenti di Sony.