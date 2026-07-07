Per Sony l'IA è "una tecnologia fondamentale a supporto della strategia" di PlayStation

Durante un recente incontro riguardante i Game & Network Services, gli executive di alto livello di SIE ovvero il CEO Hideaki Nihino, lo studio business CEO Hermen Hulst e il senior vice president of finanze Lynn Azar sono tornati a parlare dell'IA e della sua grande importanza per PlayStation come "tecnologia fondamentale a supporto della strategia" del gruppo.
In base a quanto riferito dagli executive in questione, l'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo non riguarda tanto il risparmio o l'efficienza economica, quanto piuttosto il miglioramento della qualità e della velocità dello sviluppo di videogiochi, che è un aspetto particolarmente positivo di questa tecnologia, secondo Sony.
"L'intelligenza artificiale è ormai profondamente integrata nei nostri processi di sviluppo e ne vediamo sempre più chiaramente l'impatto su esperienze di gioco più coinvolgenti, in cui i personaggi e i mondi sono arricchiti dalle potenzialità dell'intelligenza artificiale", hanno riferito i dirigenti di Sony.
IA come tecnologia di supporto alla creatività
Si tratta di una ulteriore spiegazione dell'implementazione dell'intelligenza artificiale nello sviluppo dei videogiochi presso PlayStation Studios già menzionata in precedenza da Sony anche nel suo documento programmatico sui piani a medio e lungo termine.
I team di Naughty Dog, San Diego Studio e altri hanno utilizzato Mockingbird, uno strumento di intelligenza artificiale che genera modelli facciali a partire dalla performance capture.
Questo strumento è stato recentemente impiegato in Horizon Zero Dawn Remastered e in molti altri titoli sviluppati dai team first party di PlayStation Studios.
"L'intelligenza artificiale ci sta già aiutando in vari ambiti, migliorando l'efficienza dello sviluppo, potenziando l'esperienza dei giocatori, ottimizzando la scoperta dei contenuti e consentendo ai creatori di realizzare contenuti più ricchi", hanno affermato gli executive di Sony.
Proprio in questi giorni abbiamo visto che Tim Sweeney crede che l'intelligenza artificiale potrebbe salvare giochi come Destiny.
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