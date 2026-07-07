Philips Evnia, ecco i primi monitor Triple Mode: da 275 a 540 Hz per sfidare i costosissimi OLED

Philips ha annunciato ufficialmente l'arrivo della nuova serie di display M4, presentando i modelli Evnia 27M4N3500PT e 27M4N5500PT. Si tratta dei primi monitor al mondo dotati di tecnologia Triple Mode, capaci di variare istantaneamente tra tre diverse combinazioni di risoluzione e refresh rate per adattarsi sia ai comparti grafici più pesanti sia agli eSports più frenetici.
Entrambi i modelli adottano un pannello da 27 pollici di tipo Fast IPS, una scelta strategica mirata a offrire prestazioni da pro-player a una frazione del costo dei ben più costosi pannelli OLED concorrenti.
Come funziona il Triple Mode: le tre anime del monitor
Attraverso il menu OSD dello schermo, i videogiocatori possono scegliere istantaneamente tra tre configurazioni preimpostate, modificando il comportamento fisico dei pixel:
- Modalità Grafica (QHD): risoluzione nativa di 2560 × 1440 pixel con un refresh rate in overclock fino a 275 Hz, è la modalità ideale per i giochi tripla A guidati dalla narrazione;
- Modalità Intermedia (Full HD): risoluzione a 1920 × 1080 pixel abbinata a una frequenza di 360 Hz, è il perfetto compromesso per la maggior parte degli sparatutto moderni;
- Modalità Estrema (HD): risoluzione a 1280 × 720 pixel che sblocca i 540 Hz, azzerando la latenza nei titoli competitivi come Counter-Strike 2 o Valorant.
A prima vista, la scelta di inserire una risoluzione bassa come il 720p potrebbe sembrare un anacronismo. In realtà si tratta di una decisione basata sul cosidetto Integer Scaling. Se si mappa un segnale 1080p su un pannello 1440p, l'immagine soffre di una pesante sfocatura dovuta alla compressione asimmetrica dei pixel. Il 720p, invece, è l'esatta metà geometrica del 1440p. Grazie all'Integer Scaling, invece, ogni singolo pixel generato dal gioco a 720p viene riprodotto da un blocco perfetto di 4 pixel fisici sul display (2x2). Questo evita qualsiasi sgranatura o artefatto di movimento, restituendo un'immagine compatta e incredibilmente definita nonostante la bassa risoluzione.
Il vero banco di prova per questi monitor sarà il tempo di risposta dei pixel. A 540 Hz, il monitor aggiorna l'immagine ogni 1,85 millisecondi: una finestra temporale strettissima all'interno della quale i cristalli liquidi del pannello Fast IPS dovranno muoversi senza generare effetti di ghosting o scia.
Proprio per sopperire ai limiti intrinseci della tecnologia IPS, Philips ha integrato un pacchetto di funzioni proprietarie tra cui lo Smart MBR Sync per la riduzione del motion blur, il mirino adattivo Smart Crosshair ed effetti di illuminazione ambientale gestiti dall'intelligenza artificiale (EVNIA AI Gaming IconGlow, esclusiva del modello 5500PT).
La connettività include HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, mentre un po' un compromesso la luminosità, che si ferma a un picco massimo di 350 nit: un valore standard che garantirà ottime performance in SDR ma che non farà gridare al miracolo nei contenuti HDR. I due monitor debutteranno inizialmente nei mercati dell'area Asia-Pacifico, pronti a ridefinire il concetto di postazione da gioco polivalente.
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