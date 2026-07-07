Philips Evnia, ecco i primi monitor Triple Mode: da 275 a 540 Hz per sfidare i costosissimi OLED

Philips ha annunciato ufficialmente l'arrivo della nuova serie di display M4, presentando i modelli Evnia 27M4N3500PT e 27M4N5500PT. Si tratta dei primi monitor al mondo dotati di tecnologia Triple Mode, capaci di variare istantaneamente tra tre diverse combinazioni di risoluzione e refresh rate per adattarsi sia ai comparti grafici più pesanti sia agli eSports più frenetici.

Entrambi i modelli adottano un pannello da 27 pollici di tipo Fast IPS, una scelta strategica mirata a offrire prestazioni da pro-player a una frazione del costo dei ben più costosi pannelli OLED concorrenti.