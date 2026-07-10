Steam ha corretto in autonomia una build difettosa per permettere a uno sviluppatore indie di partecipare al Next Fest

Circa una settimana fa, un team di sviluppatori alla loro prima esperienza, autori del titolo multiplayer Red Flag , ha condiviso sul subreddit IndieDev un episodio davvero positivo riguardante il supporto tecnico di Valve . Dopo aver caricato per errore una build non avviabile proprio nel giorno della scadenza, gli sviluppatori hanno scoperto che i revisori incaricati dell'approvazione, anziché richiedere correzioni o respingere il gioco, avevano provveduto personalmente a sistemarlo, in tempo per la Next Fest di giugno su Steam .

Un aiuto gradito

Secondo quanto raccontato dal team, la demo di Red Flag era stata caricata proprio il giorno della scadenza, dimenticando che il processo di approvazione richiede normalmente da cinque a sette giorni. Questo significava che, senza un'approvazione lampo, il gioco avrebbe perso la possibilità di partecipare a un appuntamento importante per ottenere visibilità sulla piattaforma. Resisi conto dell'errore, gli sviluppatori hanno inviato una email di sollecito e ricevuto la conferma che il gioco sarebbe stato inoltrato per una revisione urgente.

La build è stata approvata dopo poche ore, ma Valve ha rilevato che il gioco non si avviava a causa di una configurazione errata dei file Visual C++ Redistributable.

Anziché respingere la build o rimandarla indietro per la correzione, la verifica dell'eseguibilità del prodotto fa parte del normale processo di revisione, il revisore ha modificato personalmente la configurazione prima di procedere con l'approvazione.

In risposta al post su Reddit, diversi altri sviluppatori indie hanno raccontato esperienze simili, in cui Valve ha corretto gli stessi problemi di configurazione dei redistributable appena in tempo per rispettare una scadenza. Sembra trattarsi di un errore comune tra chi pubblica per la prima volta su Steam, al punto che il personale addetto alla revisione si sia ormai abituato a risolverlo direttamente, senza alterare il resto della build.

Grazie a questo intervento, la demo di Red Flag ha potuto partecipare alla Next Fest di giugno: le liste dei desideri su Steam sono quasi raddoppiate e il gioco sta già registrando i primi giocatori nelle lobby. Red Flag uscirà in accesso anticipato il 14 luglio per Windows via Steam, dove è già disponibile una demo gratuita.