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La smart TV Samsung NEO QLED 8K è scontatissima su Amazon: in offerta al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sulla smart TV Samsung da 75" il cui prezzo cala fino al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/06/2026
TV Samsung

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sulla smart TV Samsung da 75": l'offerta prevede uno sconto attivo in formato XXL del 75% per un costo totale e finale d'acquisto di 1.299€ (minimo storico). La TV è acquistabile anche a rate. Puoi acquistarla direttamente sfruttando questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il box qui in basso: Il Samsung Neo QLED 8K da 75 pollici rappresenta una soluzione premium pensata per offrire un'esperienza audiovisiva di alto livello, combinando qualità dell'immagine, intelligenza artificiale e un design elegante. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix Pro, il televisore utilizza innovativi Mini LED capaci di gestire con grande precisione luminosità e contrasto.

Ulteriori dettagli sulla smart TV

Il cuore del dispositivo è il Processore Neural Quantum 8K, un sistema avanzato basato sull'intelligenza artificiale che analizza e ottimizza le immagini provenienti da qualsiasi sorgente, migliorandone la qualità e trasformandole in una resa vicina alla definizione 8K.

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Il design del televisore segue la filosofia Infinity One Design, caratterizzata da una cornice minimalista e da una struttura elegante che permette allo schermo di integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente domestico. Anche il comparto audio è progettato per offrire un'esperienza immersiva.

Il supporto a Dolby Atmos e alla tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound Plus) permette di creare un suono tridimensionale più coinvolgente.

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