Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 4 ha una data, sarà l'ultimo DLC

Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 4 ha una data di uscita: sarà disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch a partire dall'8 luglio e chiuderà definitivamente il lunghissimo supporto post-lancio dedicato al gioco.
Future Saga Chapter 4 sarà infatti l'ultimo DLC di Xenoverse 2, e il teaser trailer che lo anticipa parla di una battaglia finale che concluderà la storia, anche attraverso l'introduzione di due nuovi personaggi giocabili: Chronoa e Goku, entrambi in una versione inedita.
Il primo, che ritroveremo in una forma mai assunta in precedenza, verrà presentato ufficialmente il 6 luglio, mentre l'ultima trasformazione di Goku verrà rivelata il giorno dopo, il 7 luglio, e fra i tantissimi giocatori di Xenoverse 2 c'è senz'altro una grande curiosità in merito.
Oltre a questi contenuti, il Capitolo 4 includerà anche un nuovo arco di missioni Extra, due missioni Parallele inedite e quattro nuove tecniche speciali, oltre a costumi, accessori e scenari aggiuntivi per arricchire ulteriormente l'esperienza.
La fine di un lungo percorso
Considerando che il lancio di Dragon Ball Xenoverse 2 è avvenuto quasi dieci anni fa, nell'ottobre del 2016, è chiaro che ci troviamo di fronte a un supporto post-lancio dalla durata inedita, legato al grande successo riscosso dal gioco.
A tal proposito, Bandai Namco non ha ovviamente deciso di accantonare il franchise, e infatti poco tempo fa ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball Xenoverse 3 che ha rivelato alcune interessanti novità del prossimo capitolo.
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