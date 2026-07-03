Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 4 ha una data, sarà l'ultimo DLC

Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 4 ha una data di uscita: sarà disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch a partire dall'8 luglio e chiuderà definitivamente il lunghissimo supporto post-lancio dedicato al gioco.

Future Saga Chapter 4 sarà infatti l'ultimo DLC di Xenoverse 2, e il teaser trailer che lo anticipa parla di una battaglia finale che concluderà la storia, anche attraverso l'introduzione di due nuovi personaggi giocabili: Chronoa e Goku, entrambi in una versione inedita.

Il primo, che ritroveremo in una forma mai assunta in precedenza, verrà presentato ufficialmente il 6 luglio, mentre l'ultima trasformazione di Goku verrà rivelata il giorno dopo, il 7 luglio, e fra i tantissimi giocatori di Xenoverse 2 c'è senz'altro una grande curiosità in merito.

Oltre a questi contenuti, il Capitolo 4 includerà anche un nuovo arco di missioni Extra, due missioni Parallele inedite e quattro nuove tecniche speciali, oltre a costumi, accessori e scenari aggiuntivi per arricchire ulteriormente l'esperienza.