Steam Machine spiegata bene: prezzo, giochi compatibili e come funziona

Nel mercato hardware impazzito che stiamo vivendo in questi anni, Steam Machine probabilmente non riuscirà - sia per prezzo che per disponibilità - a diventare davvero l'opzione che porterà più utenti del mondo console al gaming su PC, o che permetterà ai giocatori PC tradizionali di mettersi comodamente una "console-PC" in salotto.
Se, però, l'attuale sistema di acquisto con coda e i prezzi previsti non vi spaventano, e state valutando se Steam Machine può essere la soluzione perfetta per voi, in questo articolo rispondiamo a tutti i dubbi e le domande per aiutarvi a orientarvi.
Hardware
Quanto costa e come si compra?
Partiamo dalla sostanza, Steam Machine ha i seguenti prezzi:
- • 512 GB senza Steam Controller incluso: 1039€
• 512 GB con Steam Controller: 1108€
• 2 TB senza Steam Controller: 1359€
• 2 TB con Steam Controller: 1428€
Si può comprare solo dal produttore, Valve, ma la primissima coda è stata chiusa a giugno scorso. Gli utenti che si sono iscritti alla coda sono stati messi in ordine casuale e ricontattati in caso il loro numero ricadesse entro la quantità di scorte di Valve. La compagnia ha già anticipato che, da lì in poi, i selezionati riceveranno una mail per la conferma dell'acquisto da qui alla fine del 2026. Se non lo completeranno, la priorità passerà a chi era in coda ma non era stato selezionato.
Ora come ora, non è chiaro se nel corso del prossimo anno ci saranno nuove scorte, considerando i problemi evidenti di Valve con l'approvvigionamento di RAM, ammessi pubblicamente in diverse interviste. Sappiamo dalle comunicazioni ufficiali, però, che in caso sarà data priorità a chi è iscritto alla coda e non è stato selezionato in precedenza.
Cosa cambia tra i vari modelli di Steam Machine? Ce n'è una più potente?
Non c'è una versione più potente: tutti i modelli di Steam Machine montano le stesse specifiche, con l'unica eccezione per l'SSD (512 GB o 2 TB, a vostra scelta). L'unica altra differenza, su cui però non avete potere decisionale, è se i 16 GB di RAM verranno installati in dual-channel (due banchi da 8 GB) o su un canale singolo: decide Valve in base alle scorte che ha a disposizione.
Alcuni test hanno evidenziato che, come era ovvio, il dual channel dà un vantaggio di performance, ma l'installazione in canale singolo permette di tenere il banco da 16 GB, se lo si vuole, in caso in futuro se ne voglia aggiungere un altro per arrivare a 32 GB. E, considerando quanto costano oggi le RAM...
Di seguito, per comodità, vi riassumiamo tutte le specifiche:
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• CPU: AMD Zen 4 6C/12T semi-personalizzata
• GPU: AMD RDNA3 con 28 CU semi-personalizzata
• Memoria: DDR5 da 16 GB + VRAM GDDR6 da 8 GB
• Archiviazione: SSD NVMe da 512 GB o 2 TB, slot per schede microSD
• Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit
• Dimensioni: cubo di 15cm
• SteamOS
• Adattatore wireless integrato per Steam Controller
Ma cosa cambia da Steam Deck? Posso mettere quella in un dock e giocare sulla TV, no?
Steam Deck è costruita per giocare in portatile, anche se è possibile comprare una base dock che permette di connetterla a una TV, di collegare mouse e tastiera e sfruttarla come un PC più tradizionale. Se, quindi, l'approccio può essere simile, la differenza con Machine passa per le specifiche e per il target di performance: Deck è costruita per puntare gli 800p (il suo schermo è un 1280x800), mentre Machine punta 1080p e 60 fps, 1440p e, in alcuni casi, 2160p - quest'ultimo, rigorosamente con tecnologie di upscaling.
Inoltre, le specifiche di Machine sono molto superiori rispetto a quelle di Deck, il che permette di eseguire i giochi con opzioni grafiche più alte. Anche le generazioni di AMD integrate sono più recenti: si parla di Zen 4 per la CPU (è Zen 2 su Steam Deck) e di RDNA 3 per la GPU (è RDNA 2 su Deck). In generale, quindi, Steam Machine, avendo un target di performance più alto è più potente e a suo modo più futuribile, rispetto a Steam Deck. Inoltre, se non vi interessa il gioco in portatile offerto da Deck, avrebbe poco senso pagare per il suo display OLED, per la sua batteria e per la miniaturizzazione delle sue componenti.
Posso usare un controller diverso da Steam Controller?
Sì, Steam Controller è stato pensato per gli utenti di Steam su qualsiasi piattaforma, ma in realtà potete collegare altri controller compatibili con il mondo PC. Ad esempio, potete usare un qualsiasi controller Bluetooth tramite pairing, potete usare i controller wireless collegando il loro dongle USB alle porte di Steam Machine, o sfruttare un controller cablato.
Inoltre, potete anche usare tastiera e mouse, se lo preferite e magari giocate titoli dove risultano più comodi e più precisi, o se dovete usare Machine in modalità desktop.
È possibile aggiornare RAM e SSD in un secondo momento?
La risposta è sì. Nel caso dell'SSD, i teardown hanno già evidenziato che, una volta rimossa la scocca di Steam Machine, è abbastanza facile accedere allo slot 2230: potete rimuovere l'SSD incluso e inserirne un altro (PCIe 4.0, le velocità di un 5.0 non sarebbero sfruttate), oppure potete rimuovere una delle viti e fare spazio a un 2280.
Per la RAM la questione è molto più complicata. Per la sua forma peculiare e, complice l'enorme dissipatore che riempie il suo cubo, Steam Machine ha la memoria sistemata in uno slot per niente facile da raggiungere. Si può fare, ma Rock Paper Shotgun ha contato che servono 39 (!) passaggi di disassemblaggio prima di raggiungerla. Significa che, in pratica, dovete fare a pezzi Machine per arrivare agli slot della RAM. Niente di proibitivo per chi è pratico di hardware, anche se il design qui è diverso da quello di qualsiasi desktop, ma se siete principianti assoluti magari prendetevi un po' di tempo (o di video tutorial) prima di lanciarvi nell'impresa.
Posso davvero installare i giochi sulla micro SD?
Lo slot per la micro SD di Steam Machine permette in effetti di aumentare lo spazio rispetto al solo SSD, tenendoci anche installati giochi che volete usare attivamente (e non solo titoli "archiviati"). Le uniche differenze osservabili, quando un gioco è installato su Micro SD rispetto all'SSD interno, sono nei tempi di avvio - di solito più lunghi - e nei tempi di aggiornamento: nella mia esperienza con SteamOS, per farvi un esempio, l'applicazione di una grossa patch può richiedere sensibilmente di più, una volta scaricata, rispetto a quanto impiegherebbe se il gioco fosse su SSD.
La soluzione ideale è tenere installati su SSD i giochi che state usando attivamente, soprattutto quelli AAA che sono tecnicamente più esosi (come Marvel's Spider-Man 2, che può avere stuttering sulle texture se non è su SSD, in alcune sequenze), e su micro SD titoli più piccoli, o che non avete ancora iniziato. Tramite i menù di SteamOS, peraltro, è anche possibile spostare con facilità i giochi da un supporto all'altro.
Sistema operativo e compatibilità dei giochi
Cos'è SteamOS e come funziona
SteamOS è un sistema operativo basato su Arch Linux, che viene utilizzato da dispositivi come Steam Deck e Steam Machine. Permette a questi hardware, che a prescindere dalla loro forma rimangono dei PC, di accogliere gli utenti con una interfaccia semplificata, votata interamente all'esperienza di gioco - simile alla dashboard che vedete all'accensione di una tradizionale console.
Se utilizzate un tradizionale PC con desktop, sappiate che l'interfaccia di SteamOS è identica alla modalità Big Picture di Steam: grosse icone con le copertine dei giochi recenti e/o installati, possibilità di accesso rapido allo store e menù semplificati per l'accesso alle impostazioni correlate all'esperienza di gioco.
Nello specifico, l'attuale versione di SteamOS (3.0) è molto diversa da quella che accompagnò il lancio delle Steam Machine originali ormai oltre dieci anni fa: con il tempo, Valve ha lavorato a Proton, un layer di compatibilità che permette ai sistemi basati su Linux di riprodurre correttamente i giochi pensati per Windows, senza la necessità che gli sviluppatori creino una versione specifica del gioco. Se avete un gioco su Windows, quindi, idealmente può funzionare anche su SteamOS, tramite Proton.
Quindi che giochi sono compatibili con Steam Machine?
Nelle sue stime, Valve ha calcolato che ci sono oltre 18mila giochi compatibili con Proton e con SteamOS. Nella mia personale esperienza, posso testimoniare che la stragrande maggioranza dei titoli presenti nella mia libreria Steam è compatibile correttamente con SteamOS, nonostante molti li abbia acquistati pensando di giocarci solo sul mio PC con Windows. Le uniche eccezioni sono state rappresentate da build di gioco pre-lancio (che non riguardano il pubblico, quindi nessun problema per gli utenti) e da giochi che utilizzano sistemi anti-cheat per le modalità online, come EA Sports FC o Call of Duty: in quel caso, SteamOS non riesce a riprodurre e superare il controllo anti-cheat e il gioco non può essere eseguito correttamente.
Può anche capitare che un singolo gioco non sia da subito compatibile al lancio, ma che venga ottimizzato per SteamOS con patch immediatamente successive (fu, ad esempio, il caso di A Plague Tale Requiem). Il vantaggio, infatti, risiede nel fatto che Valve ha creato un ecosistema nell'ecosistema PC in cui si impegna in prima persona per le ottimizzazioni, con il risultato che, garantendo la compatibilità con SteamOS, gli autori di videogiochi possono rendere il loro titolo appetibile anche agli utenti di queste macchine (su Steam Deck si parla di circa 4 milioni di utenti).
Come faccio a sapere se un gioco è compatibile?
Con l'avvento di Steam Deck nel 2022, Valve ha lanciato un sistema di verifica delle performance dei giochi su SteamOS, che oggi si applica anche a Steam Machine. In pratica, i giochi vengono testati per capire che prestazioni aspettarsi e, dopo la verifica, gli viene assegnata un'etichetta, visibile nella loro pagina Steam. Le valutazioni sono:
- • Verificato: il gioco funziona perfettamente, il controller è mappato in modo corretto e non c'è bisogno di interventi sulle opzioni grafiche;
• Giocabile: il gioco è perfettamente fruibile, ma può avere testi piccoli, il bisogno di richiamare una tastiera virtuale (ad esempio, in Fallout New Vegas per inserire il nome del personaggio) o quello di modificare alcune opzioni grafiche perché non si adatta alla risoluzione ideale del vostro hardware;
• Non supportato: il gioco non si avvia correttamente, non ha opzioni grafiche che lo rendono giocabile o riscontra dei problemi tecnici che impediscono di completarlo correttamente.
• Sconosciuto: il gioco non è stato ancora testato e non si sa né se è compatibile, né che performance può avere.
Tuttavia, vale la pena sottolineare che non sempre questo sistema di verifica è preciso: di recente, ad esempio, Death Stranding 2 ha ottenuto l'etichetta di Verificato su Steam Deck, ma testandolo sul PC handheld è evidente che richieda compromessi tecnici molto importanti per essere davvero godibile. Certo, guardando la pura pratica è possibile giocarlo tutto e completarlo, ma non sempre l'etichetta di Verificato significa che sia anche bello farlo.
Nel caso di Steam Machine, però, potrebbe essere un non-problema, dato che, scheda tecnica alla mano, richiede molti meno compromessi di Deck per mantenere una buona fluidità.
In aggiunta, è anche possibile verificare i report degli utenti su ProtonDB: si tratta di un sito dove vengono segnalate, con un sistema di etichette proprietario, le esperienze di altri giocatori sui diversi giochi. Più alto è il valore della medaglia assegnata (platino, oro, argento, bronzo), migliori sono le performance native del gioco su Proton.
Probabilmente, per chi non ha mai giocato su SteamOS tutto questo sembrerà fin troppo complicato. Nella realtà, incrociare il sistema di verifica di Steam ai feedback dei giocatori su ProtonDB è molto immediato e permette di farsi subito un'idea molto precisa del grado di ottimizzazione dei giochi. Senza scomodare il fatto che, come accennavamo, oggi in realtà sono compatibili la stragrande maggioranza dei giochi e, complice l'hardware di Machine molto superiore a quello di Deck, il piccolo PC cubico di Valve ha molto più margine di manovra anche in termini di limiti hardware.
Devo comprare i giochi per forza da Steam?
Essendo Steam Machine prodotta da Valve, è pensata per fare in modo che l'acquisto di giochi più agevole sia quello che fate tramite Steam. In pratica, un po' come su Switch 2 aprite con un click il Nintendo eShop, su Xbox aprite l'Xbox Store e su PS5 il vostro PlayStation Store, anche su Steam Machine potete accedere a Steam con un click per comprare e scaricare i vostri giochi.
Non è però l'unica opzione. Il fatto che Steam Machine sia un computer significa che, in qualsiasi momento, attraverso i suoi menù potete passare alla modalità desktop completa: da qui, è possibile scaricare dei programmi che integrano in una soluzione unica altri client esterni, o direttamente i singoli client come GOG, Ubisoft Connect, Epic Games Store e via dicendo.
Vale il discorso precedente: non è detto che tutti i giochi dei client esterni girino alla perfezione su SteamOS. Installare un gioco di Epic Games, ad esempio, potrebbe richiedere di modificare qualche impostazione dalle opzioni di avvio (come la versione del layer di compatibilità) per dare il meglio di sé. Sono operazioni intuitive che si fanno in pochi click, ma che potrebbero richiedere un po' di trial and error e che evidenziano nuovamente come, pur con la forma di una console, Steam Machine rimanga un PC - anche e soprattutto nella sua apertura a cataloghi diversi da Steam.
Se, comunque, non avete giochi all'infuori di Steam o non siete interessati a comprarli, potete limitarvi ad accedere allo store proprietario di Machine, senza il bisogno di installare ulteriori client. Inoltre, ricordate che sui negozi digitali per PC c'è anche la possibilità di acquistare giochi da rivenditori terzi, come Instant Gaming o simili, che offrono chiavi da riscattare all'interno di Steam: in questo modo, potete anche valutare prezzi differenti prima di un acquisto.
Quindi se ho già giochi su PC e Steam Deck posso giocarli anche su Machine?
Sì, i giochi acquistati su Steam vengono associati a un unico account e non sono legati all'hardware, ma all'utente. Una volta creato il vostro profilo, è indifferente dove abbiate acquistato i giochi: questi vengono legati al vostro profilo e, quando fate login su Steam da un PC Windows, su Steam Deck o su Steam Machine, la libreria di giochi rimane la stessa. Un titolo comprato su smartphone dall'app Steam, su computer Windows o su Machine è eseguibile su ogni piattaforma compatibile in cui fate login con il vostro profilo Steam.
Su Steam Machine posso giocare anche i giochi di abbonamenti come Game Pass?
Sì, ma non nativamente: c'è una procedura ufficiale consigliata da Microsoft, eseguibile su SteamOS e quindi valida anche per Steam Machine, che permette di giocare i giochi di Game Pass in cloud, e non installandoli direttamente. Significa che potete giocarli attraverso la vostra connessione internet, e che da essa dipenderanno la qualità grafica e la fluidità dell'esperienza.
Steam Machine supporta il cloud e il remote play?
Da circa un anno, SteamOS supporta servizi come GeForce Now: significa che, se ad esempio le performance native di un gioco non vi soddisfano ma avete un'ottima connessione, potete valutare di eseguirlo sul server in cloud.
Inoltre, è anche supportato il remote play (chiamato Steam Link, in questo caso): se avete un PC desktop di altissima fascia e volete usare Steam Machine in salotto, potete far eseguire il gioco al vostro PC desktop e usare Steam Machine come "ricevitore", giocando sulla TV a cui essa è collegata e interagendoci con il suo controller, mentre però è il desktop a fare il lavoro pesante. Vale anche per chi ha una Steam Deck che usa soprattutto in casa e sta valutando di acquistare Steam Machine: se volete mettervi comodi sul letto, potete far eseguire il gioco da Machine in salotto e riceverlo su Steam Deck in camera, tramite Wi-Fi.
Esperienza d'uso e gameplay
Devo saper modificare le opzioni grafiche o Steam Machine fa tutto da sola?
Quando un gioco è indicato come Verificato, ci sono ottime possibilità che non dobbiate intervenire sulle sue opzioni: dovrebbe rilevare da solo la risoluzione ideale e i preset grafici ideali. Non è sempre questo il caso e, per Machine, rimane ancora da capire quanto è granulare il sistema di verifica rispetto ai controlli che vengono eseguiti per Steam Deck.
Nella maggior parte dei casi, comunque, i giochi ottimizzati per SteamOS non richiedono interventi importanti, ma le opzioni grafiche sono sempre a vostra disposizione se volete modificarle o cercare performance migliori. Se non avete mai avuto a che fare con le impostazioni dei giochi PC, sappiate che potete sfruttare i preset proposti dagli sviluppatori (di solito basso, medio, alto, ultra o simili), che cambiano automaticamente tutti gli altri parametri in base al livello di qualità grafica desiderato.
Posso vedere il conteggio degli fps mentre gioco, per capire meglio come sta girando?
SteamOS offre un menù integrato per vedere gli fps e, in generale, le performance dell'hardware mentre giocate. Basta accedere al menù di accesso rapido, selezionare l'icona rotonda della batteria e attivare la voce Livello sovrapposizione prestazioni: più alto il livello selezionato, maggiore il numero di informazioni mostrate in un angolo dello schermo. Se volete solo vedere gli fps, impostatelo su 1.
Visto che è un PC, posso installare dei software o solo giocare?
Sì: accedendo ai menù di Steam Machine è possibile selezionare (di solito dallo stesso menù dove si trovano le opzioni di spegnimento) Passa a modalità desktop. Qui, Steam Machine si comporta come un PC con Linux a tutti gli effetti, con la possibilità di navigare su internet, di passare un po' di tempo su YouTube (per guardare il canale di Multiplayer.it, ovviamente) e di installare applicazioni compatibili con il sistema Linux. In qualsiasi momento, è possibile selezionare "Torna alla modalità Gaming" dal desktop per tornare all'interfaccia di gioco.
Quindi è quella che fa per me?
Potrebbe essere una non-domanda, perché - come dicevamo - non sappiamo se Steam Machine arriverà mai a una fase di vendita libera. Con l'attuale coda, Valve si concentrerà su chi è stato selezionato per l'acquisto. Non è noto se e quando ci saranno altre scorte, ma sappiamo che gli invii delle mail per la conferma della transazione procederanno per tutto il 2026. E sappiamo che avranno priorità, in caso di nuove scorte, coloro che si sono iscritti alla coda e non sono stati fin qui selezionati. Se quindi non vi siete interessati prima d'oggi, non è chiaro quando (o se) ci sarà modo di mettere le mani su Machine. Speriamo in ogni caso che queste risposte possano aiutarvi a capire se, in caso foste attivamente in lista d'attesa, state facendo l'acquisto giusto per l'esperienza di gioco che vi aspettate. Vale anche la pena notare che, oggi, SteamOS è compatibile anche con altri computer (basati su AMD), o che esistono sistemi operativi (come Bazzite) che offrono un'esperienza d'uso simile su qualsiasi PC.
Non è detto, insomma, che la "vostra Steam Machine" non si riveli semplicemente un PC dalla UI accogliente come lo è quella di SteamOS, ma con specifiche hardware scelte da voi. L'importante, come sempre, rimane giocare nell'ecosistema più comodo per le vostre necessità.
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