Steam Machine spiegata bene: prezzo, giochi compatibili e come funziona

Se, però, l'attuale sistema di acquisto con coda e i prezzi previsti non vi spaventano, e state valutando se Steam Machine può essere la soluzione perfetta per voi, in questo articolo rispondiamo a tutti i dubbi e le domande per aiutarvi a orientarvi.

Nel mercato hardware impazzito che stiamo vivendo in questi anni, Steam Machine probabilmente non riuscirà - sia per prezzo che per disponibilità - a diventare davvero l'opzione che porterà più utenti del mondo console al gaming su PC, o che permetterà ai giocatori PC tradizionali di mettersi comodamente una "console-PC" in salotto.

Hardware

Quanto costa e come si compra?

Partiamo dalla sostanza, Steam Machine ha i seguenti prezzi:



• 512 GB senza Steam Controller incluso: 1039€

• 512 GB con Steam Controller: 1108€

• 2 TB senza Steam Controller: 1359€

• 2 TB con Steam Controller: 1428€

Si può comprare solo dal produttore, Valve, ma la primissima coda è stata chiusa a giugno scorso. Gli utenti che si sono iscritti alla coda sono stati messi in ordine casuale e ricontattati in caso il loro numero ricadesse entro la quantità di scorte di Valve. La compagnia ha già anticipato che, da lì in poi, i selezionati riceveranno una mail per la conferma dell'acquisto da qui alla fine del 2026. Se non lo completeranno, la priorità passerà a chi era in coda ma non era stato selezionato.

Steam Machine è proposta in tagli da 512 GB e 2 TB

Ora come ora, non è chiaro se nel corso del prossimo anno ci saranno nuove scorte, considerando i problemi evidenti di Valve con l'approvvigionamento di RAM, ammessi pubblicamente in diverse interviste. Sappiamo dalle comunicazioni ufficiali, però, che in caso sarà data priorità a chi è iscritto alla coda e non è stato selezionato in precedenza.



Cosa cambia tra i vari modelli di Steam Machine? Ce n'è una più potente?

Non c'è una versione più potente: tutti i modelli di Steam Machine montano le stesse specifiche, con l'unica eccezione per l'SSD (512 GB o 2 TB, a vostra scelta). L'unica altra differenza, su cui però non avete potere decisionale, è se i 16 GB di RAM verranno installati in dual-channel (due banchi da 8 GB) o su un canale singolo: decide Valve in base alle scorte che ha a disposizione.

Alcuni test hanno evidenziato che, come era ovvio, il dual channel dà un vantaggio di performance, ma l'installazione in canale singolo permette di tenere il banco da 16 GB, se lo si vuole, in caso in futuro se ne voglia aggiungere un altro per arrivare a 32 GB. E, considerando quanto costano oggi le RAM...

Di seguito, per comodità, vi riassumiamo tutte le specifiche:

• CPU: AMD Zen 4 6C/12T semi-personalizzata

• GPU: AMD RDNA3 con 28 CU semi-personalizzata

• Memoria: DDR5 da 16 GB + VRAM GDDR6 da 8 GB

• Archiviazione: SSD NVMe da 512 GB o 2 TB, slot per schede microSD

• Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit

• Dimensioni: cubo di 15cm

• SteamOS

• Adattatore wireless integrato per Steam Controller

Steam Deck, essendo una macchina portatile, ha un hardware pensato per fare girare i giochi a 1280x800, ossia la risoluzione del suo display

Ma cosa cambia da Steam Deck? Posso mettere quella in un dock e giocare sulla TV, no?

Steam Deck è costruita per giocare in portatile, anche se è possibile comprare una base dock che permette di connetterla a una TV, di collegare mouse e tastiera e sfruttarla come un PC più tradizionale. Se, quindi, l'approccio può essere simile, la differenza con Machine passa per le specifiche e per il target di performance: Deck è costruita per puntare gli 800p (il suo schermo è un 1280x800), mentre Machine punta 1080p e 60 fps, 1440p e, in alcuni casi, 2160p - quest'ultimo, rigorosamente con tecnologie di upscaling.

Inoltre, le specifiche di Machine sono molto superiori rispetto a quelle di Deck, il che permette di eseguire i giochi con opzioni grafiche più alte. Anche le generazioni di AMD integrate sono più recenti: si parla di Zen 4 per la CPU (è Zen 2 su Steam Deck) e di RDNA 3 per la GPU (è RDNA 2 su Deck). In generale, quindi, Steam Machine, avendo un target di performance più alto è più potente e a suo modo più futuribile, rispetto a Steam Deck. Inoltre, se non vi interessa il gioco in portatile offerto da Deck, avrebbe poco senso pagare per il suo display OLED, per la sua batteria e per la miniaturizzazione delle sue componenti.

Posso usare un controller diverso da Steam Controller?

Sì, Steam Controller è stato pensato per gli utenti di Steam su qualsiasi piattaforma, ma in realtà potete collegare altri controller compatibili con il mondo PC. Ad esempio, potete usare un qualsiasi controller Bluetooth tramite pairing, potete usare i controller wireless collegando il loro dongle USB alle porte di Steam Machine, o sfruttare un controller cablato.

Inoltre, potete anche usare tastiera e mouse, se lo preferite e magari giocate titoli dove risultano più comodi e più precisi, o se dovete usare Machine in modalità desktop.



È possibile aggiornare RAM e SSD in un secondo momento?

La risposta è sì. Nel caso dell'SSD, i teardown hanno già evidenziato che, una volta rimossa la scocca di Steam Machine, è abbastanza facile accedere allo slot 2230: potete rimuovere l'SSD incluso e inserirne un altro (PCIe 4.0, le velocità di un 5.0 non sarebbero sfruttate), oppure potete rimuovere una delle viti e fare spazio a un 2280.

Per la RAM la questione è molto più complicata. Per la sua forma peculiare e, complice l'enorme dissipatore che riempie il suo cubo, Steam Machine ha la memoria sistemata in uno slot per niente facile da raggiungere. Si può fare, ma Rock Paper Shotgun ha contato che servono 39 (!) passaggi di disassemblaggio prima di raggiungerla. Significa che, in pratica, dovete fare a pezzi Machine per arrivare agli slot della RAM. Niente di proibitivo per chi è pratico di hardware, anche se il design qui è diverso da quello di qualsiasi desktop, ma se siete principianti assoluti magari prendetevi un po' di tempo (o di video tutorial) prima di lanciarvi nell'impresa.

Posso davvero installare i giochi sulla micro SD?

Lo slot per la micro SD di Steam Machine permette in effetti di aumentare lo spazio rispetto al solo SSD, tenendoci anche installati giochi che volete usare attivamente (e non solo titoli "archiviati"). Le uniche differenze osservabili, quando un gioco è installato su Micro SD rispetto all'SSD interno, sono nei tempi di avvio - di solito più lunghi - e nei tempi di aggiornamento: nella mia esperienza con SteamOS, per farvi un esempio, l'applicazione di una grossa patch può richiedere sensibilmente di più, una volta scaricata, rispetto a quanto impiegherebbe se il gioco fosse su SSD.

La soluzione ideale è tenere installati su SSD i giochi che state usando attivamente, soprattutto quelli AAA che sono tecnicamente più esosi (come Marvel's Spider-Man 2, che può avere stuttering sulle texture se non è su SSD, in alcune sequenze), e su micro SD titoli più piccoli, o che non avete ancora iniziato. Tramite i menù di SteamOS, peraltro, è anche possibile spostare con facilità i giochi da un supporto all'altro.