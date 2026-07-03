Il drone DJI Neo 2 è in offerta su AliExpress: risparmia applicando questo codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione con cui è possibile risparmiare sull'acquisto del drone DJI Neo: lo sconto ottenibile è di 20€ con il coupon CDJULY20 per un costo totale e finale di 194,63€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Il DJI Neo 2 è un drone compatto progettato per offrire un'esperienza di volo semplice, sicura e ricca di funzionalità avanzate. Una delle sue caratteristiche principali è il decollo e il ritorno al palmo: con il drone rivolto verso l'utente, basta premere il pulsante laterale per farlo decollare direttamente dalla mano, mentre la funzione di rientro consente un atterraggio sicuro sul palmo.