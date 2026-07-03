Il drone DJI Neo 2 è in offerta su AliExpress: risparmia applicando questo codice sconto dedicato

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Il DJI Neo 2 è un drone compatto progettato per offrire un'esperienza di volo semplice, sicura e ricca di funzionalità avanzate. Una delle sue caratteristiche principali è il decollo e il ritorno al palmo: con il drone rivolto verso l'utente, basta premere il pulsante laterale per farlo decollare direttamente dalla mano, mentre la funzione di rientro consente un atterraggio sicuro sul palmo.
Ulteriori dettagli sul drone
Il sistema ActiveTrack è stato migliorato per garantire un tracciamento più fluido e preciso, ideale per attività dinamiche come corsa e ciclismo. Il drone può seguire il soggetto con velocità fino a 12 m/s in spazi aperti, mantenendo stabilità anche nei movimenti più rapidi.
Per la sicurezza, il Neo 2 integra un sistema di rilevamento ostacoli adatto anche ai principianti. Utilizza una visione monoculare omnidirezionale, un LiDAR frontale e sensori a infrarossi inferiori, che permettono di rilevare ostacoli in tempo reale e ridurre i rischi durante il volo.
Sul fronte multimediale, il drone offre riprese in 4K grazie a un sensore CMOS da 12 MP da 1/2 pollice e un'apertura f/2.2, supportato da un processore d'immagine avanzato che migliora nitidezza e riduce il rumore. La memoria interna da 49 GB consente registrazioni prolungate senza interruzioni.
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