Anche RARE potrebbe essere colpita dalla ristrutturazione di Xbox

Le indiscrezioni parlano di oltre 1.000 dipendenti a rischio, e le informazioni raccolte suggeriscono che anche RARE potrebbe essere coinvolta nella riorganizzazione in corso , come confermato anche dal giornalista Patrick Garratt, che in un post social ha scritto: "Mi è stato detto ieri sera che Rare è a rischio chiusura / cessione. Questa la offro gratis, amici."

La divisione Xbox di Microsoft si starebbe preparando a una nuova ondata di licenziamenti dalle proporzioni potenzialmente molto ampie, che potrebbe concretizzarsi già nella prossima settimana, stando ormai a numerosissime voci. Secondo quanto riportato da The Verge, fino a cinque studi potrebbero essere chiusi come conseguenza di questa ristrutturazione, tra cui Arkane, lo studio con sede a Lione noto per aver sviluppato Dishonored .

Situazione nebulosa

Chiaramente il tutto è ancora a livello di voci di corridoio, quindi aspettiamo una conferma ufficiale per saperne di più.

Alcune testimonianze affermano che all'interno di Xbox si stanno prendendo decisioni a grandi velocità, con cambi di rotta improvvisi e repentini, ispirati dall'attuale CEO Asha Sharma. Da questa situazione convoluta sarebbe nata, ad esempio, la voce della cessione / chiusura di Obsidian Entertainment, messa sul piatto e scartata nel giro di poche ore.

L'unica certezza è che la divisione Xbox di Microsoft si sta preparando a un nuovo, pesante giro di licenziamenti che potrebbe concretizzarsi già a partire dal 6 luglio. Secondo quanto riportato da Tom Warren di The Verge, Microsoft starebbe pianificando la chiusura di Arkane Studios e la cancellazione del gioco Blade su cui lo studio lavora, nell'ambito di un'ondata di licenziamenti e tagli ai costi che coinvolgerà l'intera divisione gaming. Secondo le ricostruzioni convergenti di più testate, gli studi a rischio chiusura o cessione sarebbero cinque: Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs e Arkane.