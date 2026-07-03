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Anche RARE potrebbe essere colpita dalla ristrutturazione di Xbox

Continua il rincorrersi di voci riguardanti la grossa ristrutturazione della divisione Xbox di Microsoft, che potrebbe colpire anche RARE.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/07/2026
Un pirata zombi di Sea of Thieves

La divisione Xbox di Microsoft si starebbe preparando a una nuova ondata di licenziamenti dalle proporzioni potenzialmente molto ampie, che potrebbe concretizzarsi già nella prossima settimana, stando ormai a numerosissime voci. Secondo quanto riportato da The Verge, fino a cinque studi potrebbero essere chiusi come conseguenza di questa ristrutturazione, tra cui Arkane, lo studio con sede a Lione noto per aver sviluppato Dishonored.

Le indiscrezioni parlano di oltre 1.000 dipendenti a rischio, e le informazioni raccolte suggeriscono che anche RARE potrebbe essere coinvolta nella riorganizzazione in corso, come confermato anche dal giornalista Patrick Garratt, che in un post social ha scritto: "Mi è stato detto ieri sera che Rare è a rischio chiusura / cessione. Questa la offro gratis, amici."

Situazione nebulosa

Chiaramente il tutto è ancora a livello di voci di corridoio, quindi aspettiamo una conferma ufficiale per saperne di più.

Alcune testimonianze affermano che all'interno di Xbox si stanno prendendo decisioni a grandi velocità, con cambi di rotta improvvisi e repentini, ispirati dall'attuale CEO Asha Sharma. Da questa situazione convoluta sarebbe nata, ad esempio, la voce della cessione / chiusura di Obsidian Entertainment, messa sul piatto e scartata nel giro di poche ore.

Prima di Dishonored, Arkane Studios fu a un passo dallo sviluppare Thief 4 e un gioco su Blade Runner Prima di Dishonored, Arkane Studios fu a un passo dallo sviluppare Thief 4 e un gioco su Blade Runner

L'unica certezza è che la divisione Xbox di Microsoft si sta preparando a un nuovo, pesante giro di licenziamenti che potrebbe concretizzarsi già a partire dal 6 luglio. Secondo quanto riportato da Tom Warren di The Verge, Microsoft starebbe pianificando la chiusura di Arkane Studios e la cancellazione del gioco Blade su cui lo studio lavora, nell'ambito di un'ondata di licenziamenti e tagli ai costi che coinvolgerà l'intera divisione gaming. Secondo le ricostruzioni convergenti di più testate, gli studi a rischio chiusura o cessione sarebbero cinque: Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs e Arkane.

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