Il Redmi Note 15 Pro Plus cala di prezzo su AliExpress: con questo codice sconto diventa un best buy

Il Redmi Note 15 Pro Plus è uno smartphone progettato per offrire un equilibrio tra prestazioni, autonomia e qualità fotografica. Il dispositivo integra un ampio display da 6.83 pollici con risoluzione 1280 x 2772 pixel , basato su tecnologia AMOLED. Questo pannello supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz , garantendo una visualizzazione fluida.

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Ulteriori dettagli sullo smartphone

Dal punto di vista delle prestazioni, il telefono è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, una soluzione pensata per assicurare un'esperienza reattiva nelle applicazioni quotidiane e una buona gestione del multitasking. La combinazione tra hardware e ottimizzazione del sistema consente di mantenere buone prestazioni anche sotto carico.

Uno degli elementi più rilevanti è la batteria da 6500 mAh, che punta a garantire un'elevata autonomia, permettendo un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti.

Il comparto fotografico rappresenta un altro punto di forza. Sul retro è presente una fotocamera principale da 200 megapixel con apertura f/1.7, pensata per catturare immagini dettagliate e luminose anche in condizioni di scarsa luce. La fotocamera frontale da 32 megapixel è invece dedicata ai selfie e alle videochiamate.