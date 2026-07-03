Il Redmi Note 15 Pro Plus cala di prezzo su AliExpress: con questo codice sconto diventa un best buy

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Il Redmi Note 15 Pro Plus è uno smartphone progettato per offrire un equilibrio tra prestazioni, autonomia e qualità fotografica. Il dispositivo integra un ampio display da 6.83 pollici con risoluzione 1280 x 2772 pixel, basato su tecnologia AMOLED. Questo pannello supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo una visualizzazione fluida.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Dal punto di vista delle prestazioni, il telefono è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, una soluzione pensata per assicurare un'esperienza reattiva nelle applicazioni quotidiane e una buona gestione del multitasking. La combinazione tra hardware e ottimizzazione del sistema consente di mantenere buone prestazioni anche sotto carico.
Uno degli elementi più rilevanti è la batteria da 6500 mAh, che punta a garantire un'elevata autonomia, permettendo un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti.
Il comparto fotografico rappresenta un altro punto di forza. Sul retro è presente una fotocamera principale da 200 megapixel con apertura f/1.7, pensata per catturare immagini dettagliate e luminose anche in condizioni di scarsa luce. La fotocamera frontale da 32 megapixel è invece dedicata ai selfie e alle videochiamate.
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