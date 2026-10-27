Il film di Bioshock è ancora vivo: il regista conferma i lavori, ma ammette che 'è una sfida difficile'

Il film di BioShock non è stato cancellato: il progetto è vivo e vegeto e continua ad avanzare, seppur lentamente. A rassicurare i fan è stato il regista Francis Lawrence, che in una recente intervista ha confermato come il progetto sia ancora attivamente in sviluppo presso Netflix, nonostante il lungo silenzio che dura ormai da diversi anni.

"Siamo ancora al lavoro sul film", ha spiegato Lawrence, aggiungendo che il team sarebbe vicino a trovare la soluzione giusta per affrontare uno degli aspetti più complessi dell'adattamento. Secondo il regista, trasformare BioShock in un film presenta infatti difficoltà particolari, legate sia all'unicità del suo mondo di gioco sia alla struttura narrativa dell'opera originale.