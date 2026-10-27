Il film di Bioshock è ancora vivo: il regista conferma i lavori, ma ammette che 'è una sfida difficile'

Il film di BioShock non è stato cancellato: il progetto è vivo e vegeto e continua ad avanzare, seppur lentamente. A rassicurare i fan è stato il regista Francis Lawrence, che in una recente intervista ha confermato come il progetto sia ancora attivamente in sviluppo presso Netflix, nonostante il lungo silenzio che dura ormai da diversi anni.
"Siamo ancora al lavoro sul film", ha spiegato Lawrence, aggiungendo che il team sarebbe vicino a trovare la soluzione giusta per affrontare uno degli aspetti più complessi dell'adattamento. Secondo il regista, trasformare BioShock in un film presenta infatti difficoltà particolari, legate sia all'unicità del suo mondo di gioco sia alla struttura narrativa dell'opera originale.
Le sfide nell'adattare un videogioco e i rallentamenti "burocratici"
Lawrence ha sottolineato come nei videogiochi sia il giocatore stesso a vestire i panni del protagonista, dando all'utente un ruolo attivo, mentre un adattamento cinematografico richiede la costruzione di un personaggio ben definito da inserire all'interno dell'universo di Rapture. Una sfida resa ancora più complicata dall'ambientazione stessa della serie, descritta dal regista come tanto folle quanto affascinante.
Interessante notare che recentemente il regista Guillermo del Toro ha svelato di aver provato a realizzare un film di Bioshock, ma di aver infine rinunciato in quanto a suo avviso adattare le dinamiche di un videogioco a un film è un esperienza disastrosa.
Le difficoltà non riguardano però soltanto gli aspetti creativi. Lawrence ha infatti citato anche i recenti cambiamenti ai vertici di Netflix, che avrebbero rallentato il progetto. Pur senza entrare troppo nei dettagli, il regista ha fatto riferimento ai cambiamenti organizzativi interni della piattaforma, spiegando di sperare che la situazione possa stabilizzarsi e consentire al film di procedere senza ulteriori ostacoli.
L'adattamento di BioShock venne annunciato ufficialmente da Netflix nel 2022. Da allora gli aggiornamenti sono stati piuttosto sporadici, anche se alcune informazioni emerse nel corso dell'ultimo anno hanno contribuito a delinearne la direzione. Il produttore Roy Lee aveva infatti rivelato che il lungometraggio sarebbe basato sul primo BioShock pubblicato nel 2007, portando quindi sullo schermo la storia ambientata nella celebre città sottomarina di Rapture.
Lo stesso Lee aveva inoltre dichiarato che Netflix e Take-Two erano interessate a far coincidere l'uscita del film con eventuali nuovi videogiochi. Nelle scorse settimane, inoltre, Lawrence aveva ribadito a GamesRadar+ di voler fortemente realizzare il film, pur confermando che il progetto era stato ridimensionato in termini di budget rispetto alle ambizioni iniziali. Un cambiamento che non sembra aver spento l'entusiasmo del regista, deciso più che mai a riportare Rapture sul grande schermo.