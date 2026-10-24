iPhone Duo, alcuni utenti stanno già segnalando danni al display vicino alla cerniera

Alcuni fortunati utenti che sono riusciti ad accaparrarsi l' iPhone Duo , il primo pieghevole di Apple, stanno però facendo i conti con alcuni problemi legati al display. Di recente, sono state condivise alcune immagini che mostrano crepe sullo schermo , precisamente nella zona della cerniera, accompagnate da una linea di pixel luminosi su un lato del display. Prima di approfondire quanto accaduto sulla base delle segnalazioni, è bene precisare che potrebbe trattarsi di casi isolati, seppur decisamente sfortunati.

I problemi alla piega

Le immagini sono state condivise su Reddit e sui forum di MacRumors. Secondo quanto riportato, i problemi si sono presentati dopo aver aperto e chiuso il dispositivo meno di 20 volte, senza che in precedenza si notassero danni visibili. L'utente ha raccontato di aver avvertito un rumore secco nella zona della cerniera, sotto lo schermo, mentre apriva il pieghevole. Subito dopo, il display si è rotto proprio in corrispondenza della cerniera.

I problemi al display di iPhone Duo

"Avevo il mio iPhone Duo da circa sei ore e probabilmente l'avevo aperto meno di 20 volte. Lo stavo mostrando a un amico e, mentre lo aprivo, ho sentito qualcosa intorno alla cerniera interna, sotto lo schermo", ha scritto. "Mentre continuavo ad aprirlo, ho sentito un rumore secco e lo schermo si è rotto proprio lungo la cerniera. Non c'erano segni né danni sulla superficie interna dello schermo o sulla cerniera esterna che potessero far pensare che qualcosa si fosse incastrato o fosse stato danneggiato".

Successivamente, l'utente è riuscito a ottenere la sostituzione del dispositivo difettoso direttamente in un Apple Store. Per ora non è chiaro cosa sia successo, ma anche altri utenti hanno condiviso immagini che mostrano display danneggiati. È bene precisare che, soprattutto nel caso di un dispositivo di questo tipo, non si possono escludere del tutto eventuali guasti. Il prezzo esorbitante dell'iPhone Duo, tuttavia, rende queste segnalazioni tutt'altro che rassicuranti.