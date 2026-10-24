I fan di Mass Effect stanno implorando gli autori di Palword di acquistare la saga

John Buckley di Pocketpair ha rivelato di ricevere numerose richieste dai fan di Mass Effect, nella speranza che lo studio acquisti da EA i diritti della saga. Non è così semplice, però.

La cancellazione del nuovo Mass Effect e la chiusura di BioWare continuano a suscitare preoccupazione tra gli appassionati, che si interrogano sul futuro della serie. La speranza, però, è l'ultima a morire: alcuni utenti stanno firmando petizioni e arrivano persino a implorare gli autori di Palworld di salvare la saga acquistandone i diritti da EA. L'operazione, tuttavia, non è così semplice.