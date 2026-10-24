I fan di Mass Effect stanno implorando gli autori di Palword di acquistare la saga

La cancellazione del nuovo Mass Effect e la chiusura di BioWare continuano a suscitare preoccupazione tra gli appassionati, che si interrogano sul futuro della serie. La speranza, però, è l'ultima a morire: alcuni utenti stanno firmando petizioni e arrivano persino a implorare gli autori di Palworld di salvare la saga acquistandone i diritti da EA. L'operazione, tuttavia, non è così semplice.
La speranza di salvare Mass Effect 5
John Buckley, responsabile della comunicazione di Pocketpair, lo studio di Palworld, ha raccontato di aver già ricevuto in passato numerosi messaggi da parte di fan che gli chiedevano di salvare diversi giochi. Ora è il turno di Mass Effect 5, cancellato in seguito alla chiusura di BioWare. "Subito dopo la cancellazione di un gioco o la chiusura di uno studio, riceviamo tantissimi commenti ed e-mail dai fan che ci dicono: 'Dovreste comprare questa proprietà intellettuale!'", ha scritto su X. "Poi, con il passare dei mesi, quei commenti si trasformano in: 'Perché non l'avete comprato? Avete i soldi'".
Non è così semplice, però, per quanto possa essere allettante. Come spiegato da Buckley, chi detiene i diritti di una serie spesso non è interessato a venderli e, quando è disposto a farlo, può chiedere cifre "assurde". Solo nell'ultimo giorno, il responsabile di Pocketpair ha ricevuto circa 30 messaggi ed e-mail dai fan di Mass Effect.
"Sta diventando un argomento sempre più ricorrente in questi giorni, perché molti giochi vengono cancellati, quindi volevo semplicemente condividere la mia esperienza personale. Molte aziende cercano effettivamente di acquistare o quantomeno ottenere in licenza i diritti su alcune IP videoludiche per mantenerle in vita. Ma... se chi detiene i diritti non è disposto a collaborare, c'è ben poco da fare".
Un nuovo capitolo dalle grandi potenzialità
Per il momento, non è ancora chiaro quale sarà il futuro della serie. La notizia ha ovviamente amareggiato anche gli stessi sviluppatori, che hanno dichiarato di essere al lavoro su "un grande gioco". Tra loro è presente anche l'autore pluripremiato Derek Künsken, che ha collaborato al progetto a più riprese, contribuendo a delinearne la storia, i personaggi e la lore. Lo scrittore ha descritto questa esperienza come la collaborazione più stimolante di tutta la sua carriera.
Nel frattempo è stata lanciata anche una petizione su Change.org per chiedere a EA di garantire un futuro alla serie, superando 100.000 firme nell'arco di pochissimi giorni. Proprio di recente, inoltre, è trapelato un trailer cinematografico del nuovo capitolo cancellato da EA. Non ci resta che attendere eventuali risvolti, speriamo, positivi. C'è chi nel frattempo cerca di ironizzare, come il produttore stesso del gioco, che almeno "non dovrà mettersi in malattia quando uscirà GTA 6".