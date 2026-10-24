Phantom Blade Zero è un successo confermato? Solo su Steam avrebbe già venduto oltre 500.000 copie

Secondo Elliott, il titolo starebbe inoltre ottenendo risultati superiori su Steam rispetto ad altri giochi molto attesi come Control Resonant e Gears of War: E-Day , per quanto va detto che quest'ultimo è incluso anche all'interno del Game Pass. Un dato che assume ancora più valore considerando che Phantom Blade Zero è un'IP completamente nuova.

Anche su PS5 i numeri sembrano promettenti

Le stime di Alinea Analytics evidenziano inoltre come la Cina rappresenti attualmente il mercato principale del gioco. Un risultato in parte prevedibile, considerando che Phantom Blade Zero è sviluppato dallo studio cinese S-Game e sta attirando grande attenzione tra i giocatori del Paese. Resta però significativo il forte interesse registrato anche a livello internazionale, come dimostrano i numeri legati ai preordini e alle wishlist su Steam.

Un altro dato particolarmente interessante riguarda le wishlist su Steam, con oltre 2,5 milioni di utenti che avrebbero aggiunto il titolo alla propria lista dei desideri. Elliott evidenzia inoltre una forte sovrapposizione tra il pubblico interessato a Phantom Blade Zero e quello di altri celebri action RPG. Il 41% degli utenti che hanno aggiunto il gioco alla propria lista dei desideri avrebbe infatti giocato a Black Myth: Wukong, mentre il 38% avrebbe trascorso del tempo con Elden Ring e il 28% con Sekiro: Shadows Die Twice.

Secondo l'analista, anche i segnali provenienti dal fronte PlayStation sembrano molto incoraggianti e suggeriscono che il titolo potrebbe ottenere ottimi risultati pure su PS5. Elliott si è spinto addirittura a definire Phantom Blade Zero un potenziale candidato al ruolo di "breakout hit" tra i giochi single player del 2026.

Si tratta naturalmente di numeri non confermati dagli sviluppatori di S-Game, ma che suggeriscono un livello di interesse particolarmente elevato nei confronti del gioco. A questo proposito, vi ricordiamo che Phantom Blade Zero sarà disponibile in formato digitale dal 28 ottobre su PC e PS5. Come svelato dal trailer di lancio, sono in programma anche delle edizioni fisiche per PS5, ma che verranno pubblicate solo durante il corso del 2027.