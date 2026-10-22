Il trailer di lancio di Phantom Blade Zero svela le edizioni fisiche per PS5, ma arriveranno solo nel 2027

Il team di S-Game ha pubblicato il trailer di lancio di Phantom Blade Zero, in vista dell'uscita del gioco prevista per il 29 ottobre su PS5 e PC. Oltre a mostrare nuove sequenze tratte dall'avventura, il filmato ha riservato anche una sorpresa.
Contestualmente è stato infatti annunciato l'arrivo di alcune edizioni fisiche per PlayStation. Non saranno però disponibili al lancio: l'uscita è prevista nel corso del 2027, in una data che non è stata ancora comunicata. Si tratta comunque di una notizia positiva per chi preferisce collezionare i giochi in formato fisico, anche perché nelle scorse settimane erano arrivati segnali che suggerivano una distribuzione esclusivamente digitale.
Nel dettaglio sono state confermate tre versioni: Standard Edition, Deluxe Edition e Ultimate Edition, quest'ultima caratterizzata da un cofanetto da collezione in metallo. Al momento S-Game non ha condiviso ulteriori informazioni su prezzi, contenuti o una finestra di lancio più precisa. È comunque plausibile che la Deluxe Edition includa bonus simili a quelli previsti per l'edizione digitale (ecco tutti i dettagli sui preordini) disponibile sul PlayStation Store a 79,99 euro, come elementi cosmetici per il protagonista, l'artbook digitale e la colonna sonora in formato digitale.
Un ultimo assaggio prima del lancio
Per quanto riguarda il nuovo trailer, chi ha seguito Phantom Blade Zero negli ultimi mesi troverà molti degli elementi che hanno contribuito a renderlo uno dei giochi più attesi dai fan degli action. Il filmato alterna sequenze narrative dedicate ai personaggi a spettacolari scene di combattimento, mostrando le abilità del protagonista e alcuni degli avversari che incontreremo nel corso dell'avventura.
Phantom Blade Zero è il nuovo action GDR di S-Game ambientato nel Phantom World, un universo che fonde arti marziali ispirate al kung fu cinese, tecnologia steampunk e discipline occulte. Il protagonista è Soul, un assassino d'élite al servizio dell'Ordine, una potente organizzazione segreta. La sua vita cambia radicalmente quando viene accusato ingiustamente dell'omicidio del patriarca.
Come mostra anche l'ultimo trailer, il gioco punta su un sistema di combattimento rapido e spettacolare, caratterizzato da animazioni fluide, schivate fulminee e duelli all'arma bianca che richiamano le coreografie dei grandi film wuxia. Uno stile che, fin dalla sua presentazione, ha attirato l'attenzione di un vasto pubblico di appassionati. Come già accennato, il titolo sarà disponibile in formato digitale su PS5 e PC a partire dal 29 ottobre. Proprio pochi giorni fa abbiamo avuto l'opportunità di provarlo nuovamente: ecco le nostre impressioni prima della recensione.