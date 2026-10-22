Il trailer di lancio di Phantom Blade Zero svela le edizioni fisiche per PS5, ma arriveranno solo nel 2027

Il team di S-Game ha pubblicato il trailer di lancio di Phantom Blade Zero, in vista dell'uscita del gioco prevista per il 29 ottobre su PS5 e PC. Oltre a mostrare nuove sequenze tratte dall'avventura, il filmato ha riservato anche una sorpresa.

Contestualmente è stato infatti annunciato l'arrivo di alcune edizioni fisiche per PlayStation. Non saranno però disponibili al lancio: l'uscita è prevista nel corso del 2027, in una data che non è stata ancora comunicata. Si tratta comunque di una notizia positiva per chi preferisce collezionare i giochi in formato fisico, anche perché nelle scorse settimane erano arrivati segnali che suggerivano una distribuzione esclusivamente digitale.

Nel dettaglio sono state confermate tre versioni: Standard Edition, Deluxe Edition e Ultimate Edition, quest'ultima caratterizzata da un cofanetto da collezione in metallo. Al momento S-Game non ha condiviso ulteriori informazioni su prezzi, contenuti o una finestra di lancio più precisa. È comunque plausibile che la Deluxe Edition includa bonus simili a quelli previsti per l'edizione digitale (ecco tutti i dettagli sui preordini) disponibile sul PlayStation Store a 79,99 euro, come elementi cosmetici per il protagonista, l'artbook digitale e la colonna sonora in formato digitale.