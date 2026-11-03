Meta Quest 2 e Quest Pro verso la fine del supporto: ecco cosa potranno ancora fare gli utenti

Meta ha annunciato che il supporto software per i visori Meta Quest 2 e Quest Pro terminerà ufficialmente a marzo 2027. Questo, tuttavia, non significa che i dispositivi diventeranno inutilizzabili: gli utenti potranno continuare a sfruttare alcune delle funzionalità disponibili anche dopo quella data, salvo eventuali problemi di compatibilità.

Cosa cambia per utenti e sviluppatori

Come anticipato, a marzo 2027 i visori non riceveranno più aggiornamenti del sistema operativo, mentre entrambi i modelli continueranno a beneficiare degli aggiornamenti di sicurezza fino alla fine dello stesso anno. Questo, però, non significa che per i possessori sia arrivato il momento di mettere da parte i propri dispositivi. Sarà infatti ancora possibile, ad esempio, giocare a Beat Saber o divertirsi in compagnia degli amici nelle modalità multigiocatore. Meta non interromperà il supporto al cross-play né impedirà agli utenti di Quest 2 e Quest Pro di accedere ai giochi compatibili. In altre parole, sarà ancora possibile continuare a giocare anche dopo marzo 2027, a patto che i singoli titoli non richiedano funzionalità introdotte con le versioni più recenti del sistema operativo.

Cosa cambierà per i visori Meta Quest 2 e Quest Pro

Considerando che Meta Quest 2 ha debuttato nel 2020, il visore avrà quindi beneficiato di oltre sette anni di aggiornamenti di sicurezza. Diversa la situazione per Quest Pro, arrivato sul mercato nel 2022, che potrà contare su poco più di cinque anni di supporto. Anche gli sviluppatori potranno continuare a distribuire correzioni di bug e aggiornamenti per i propri giochi. Inoltre, resterà disponibile il supporto alla realtà virtuale su PC tramite Meta Quest Link.

Si tratta comunque di una situazione destinata a cambiare progressivamente: con l'arrivo di nuove esperienze VR, gli sviluppatori inizieranno a sfruttare hardware più potenti e funzionalità più avanzate, escludendo gradualmente i visori più datati dalla compatibilità con i titoli di nuova generazione.