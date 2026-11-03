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I saldi per il Black Friday di Xbox pare siano trapelati, con possibile data e migliaia di giochi

Una lunghissima lista di giochi in sconto sembra essere trapelata a indicare i contenuti dei saldi del Black Friday su Xbox Store e anche la data di inizio di questa promozione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/11/2026
Xbox Series X|S

Un utente sul sito CheapAssGamer sembra abbia avuto accesso a un leak contenente i dati relativi ai prossimi saldi per il Black Friday di Xbox, riportando dunque la possibile data di lancio degli sconti e anche migliaia di giochi inclusi nella promozione.

Non c'è nulla di ufficiale ovviamente, ma le informazioni sembrano verosimili, sia per quanto riguarda la tempistica standard dell'iniziativa annuale di Microsoft, sia per i giochi coinvolti, visto che spesso questa è la maggiore ondata di sconti proposti su Xbox Store, insieme a quelli di fine anno.

Secondo l'utente "Bloomy", insomma, i saldi del Black Friday su Xbox Store dovrebbero iniziare il 19 novembre e coinvolgere, a guardare la lista, precisamente 3.519 titoli, sebbene sia possibile che il numero possa cambiare, comprendendo peraltro anche DLC e altri elementi.

La stagione dello shopping

Si prospetta dunque una mandata di sconti veramente enorme, degna delle tipiche iniziative legate al Black Friday, ma per il momento le informazioni riguardano solo i giochi in vendita su Xbox Store, mentre non ci sono informazioni su possibili promozioni legate all'hardware.

Riportare l'elenco completo sarebbe decisamente poco pratico, ma potete trovare la lista trapelata - sempre che sia vera - a questo indirizzo su CheapAssGamer, suddivisa in due parti proprio per la quantità di titoli presenti.

Giochi recenti e interessanti tra le migliaia in sconto

In effetti, anche l'anno scorso gli sconti del Black Friday erano partiti il 20 novembre e coinvolgevano oltre 2000 giochi, dunque le informazioni sarebbero piuttosto in linea con una previsione realistica.

Xbox Game Pass ha già 11 giochi confermati a novembre, in attesa degli annunci ufficiali Xbox Game Pass ha già 11 giochi confermati a novembre, in attesa degli annunci ufficiali

Da notare che gli sconti sembrano comprendere anche molti giochi decisamente recenti, rendendo l'iniziativa particolarmente interessante. Non vengono riportati i prezzi, ma tra i titoli più interessanti troviamo per esempio 007 First Light, Ace Combat 8: Wings of Theve, Star Wars Zero Company, The Blood of Dawnwalker e Assassin's Creed: Black Flag Resynced, per dirne alcuni tra i più nuovi.

Rimaniamo dunque in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft, considerando che mancherebbero comunque ancora un paio di settimane all'avvio dell'iniziativa.

#Xbox Games Store #Sconti
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