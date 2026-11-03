I saldi per il Black Friday di Xbox pare siano trapelati, con possibile data e migliaia di giochi

Un utente sul sito CheapAssGamer sembra abbia avuto accesso a un leak contenente i dati relativi ai prossimi saldi per il Black Friday di Xbox, riportando dunque la possibile data di lancio degli sconti e anche migliaia di giochi inclusi nella promozione.

Non c'è nulla di ufficiale ovviamente, ma le informazioni sembrano verosimili, sia per quanto riguarda la tempistica standard dell'iniziativa annuale di Microsoft, sia per i giochi coinvolti, visto che spesso questa è la maggiore ondata di sconti proposti su Xbox Store, insieme a quelli di fine anno.

Secondo l'utente "Bloomy", insomma, i saldi del Black Friday su Xbox Store dovrebbero iniziare il 19 novembre e coinvolgere, a guardare la lista, precisamente 3.519 titoli, sebbene sia possibile che il numero possa cambiare, comprendendo peraltro anche DLC e altri elementi.