Xbox Store lancia i saldi per il Tokyo Game Show 2026 con centinaia di giochi in sconto

Anche Microsoft ha lanciato i saldi per il Tokyo Game Show 2026 su Xbox Store, con centinaia di giochi per Xbox Series X|S e Xbox One attualmente in sconto, provenienti da team giapponesi e non solo, visto che il catalogo scontato è veramente ampio.
I saldi in questione dureranno solo una settimana e saranno disponibili fino al 23 settembre, dunque un po' meno rispetto ad altre iniziative promozionali sul negozio digitale di Xbox, ma c'è comunque tempo per dare un'occhiata approfondita al catalogo in offerta per questi giorni.
Potete trovare l'elenco completo delle offerte su Xbox Store a questo indirizzo o attraverso uno dei vari siti che fanno da raccoglitore per questo tipo di iniziative, come TrueAchievement e simili.
Tante offerte molto interessanti
Il tema principale dell'iniziativa è il Tokyo Game Show 2026, dunque molti di questi sconti si riferiscono a giochi che provengono da sviluppatori giapponesi, ma per l'occasione coinvolgono anche numerosi altri titoli.
Si tratta di un'ampia selezione di oltre 700 titoli fra giochi Xbox Series X|S, Xbox One e precedenti.
Vediamo alcuni esempi di sconti particolarmente interessanti:
- Final Fantasy 16 - 23,99€
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 12,49€
- Resident Evil 4 - 9,99€
- Sleeping Dogs: Definitive Edition - 4,49€
- Resident Evil Requiem - 51,99€
- Final Fantasy 7 Rebirth - 29,99€
- Monster Hunter Wilds - 29,99€
- Diablo 4 - 14,99€
- Call of Duty: Black Ops 7 - Bundle Cross-gen - 39,99€
- Resident Evil 2 - 7,99€
- Final Fantasy 15: Royal Edition - 10,49€
- Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix - 19,99€
- Death Stranding - 13,99€
- Pragmata - 47,99€
- Nier: Automata - 15,99€
- Dark Souls Remastered - 19,99€
- Resident Evil Village - 9,99€
- Resident Evil 3 - 7,99€
- Streets of Rage 4 - 6,24€
- Kingdom Hearts 3 - 27,99€
- Dragon Ball Sparking Zero - 29,99€
- Silent Hill f - 34,99€
- Unicorn Overlord - 17,99€
- Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition - 1,49€
- Silent Hill 2 - 27,99€
Insomma, ci sono veramente una grande quantità di giochi in offerta in questi giorni su Xbox e vi rimandiamo all'elenco ufficiale per una visione più completa della situazione.