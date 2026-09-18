Xbox Store lancia i saldi per il Tokyo Game Show 2026 con centinaia di giochi in sconto

Anche Microsoft ha lanciato i saldi per il Tokyo Game Show 2026 su Xbox Store, con centinaia di giochi per Xbox Series X|S e Xbox One attualmente in sconto, provenienti da team giapponesi e non solo, visto che il catalogo scontato è veramente ampio.

I saldi in questione dureranno solo una settimana e saranno disponibili fino al 23 settembre, dunque un po' meno rispetto ad altre iniziative promozionali sul negozio digitale di Xbox, ma c'è comunque tempo per dare un'occhiata approfondita al catalogo in offerta per questi giorni.

Potete trovare l'elenco completo delle offerte su Xbox Store a questo indirizzo o attraverso uno dei vari siti che fanno da raccoglitore per questo tipo di iniziative, come TrueAchievement e simili.